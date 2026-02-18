Slidininkė L. Vonn atskleidė, kad kitą dieną po siaubingo griuvimo olimpiadoje nugaišo jos šuo Leo

L. Vonn patyrė sudėtingą kojos lūžį, kai užkliudė vartų stulpelį ir griuvo praėjus vos keliolikai sekundžių po starto. 41 metų moteris buvo išgabenta į ligoninę, vėliau jai buvo atliktos kelios operacijos, o po to ji grįžo į JAV, kur jai bus atlikta dar viena operacija.
Įraše „Instagram“ tinkle L. Vonn paminėjo 13 metų sulaukusį savo šunį Leo, kuriam, pasak jos, neseniai buvo diagnozuotas plaučių vėžys.
Ji rašė: „Tai buvo kelios neįtikėtinai sunkios dienos. Turbūt sunkiausios mano gyvenime. Aš vis dar negaliu susitaikyti su mintimi, kad jo nebėra. Jam neseniai buvo diagnozuotas plaučių vėžys, o dabar pradėjo streikuoti širdis. Jis kentė skausmą, o jo kūnas nebegalėjo suspėti su jo stipriu protu.“
„Kai kitą dieną po griuvimo gulėjau ligoninės lovoje, atsisveikinome su savo didžiuoju berniuku. Per tokį trumpą laiką praradau tiek daug to, kas man buvo brangu. Negaliu tuo patikėti.“
Ji užbaigė įrašą: „Kito Leo niekada nebus. Jis visada bus mano pirmoji meilė. Šiandien važiuoju dar vienai operacijai. Kai užmerksiu akis, galvosiu apie jį. Amžinai tave mylėsiu, mano didysis berniuk.“
