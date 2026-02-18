V. Gaubas iškovojo pirmąją karjeros pergalę „ATP 500“ turnyre

Lietuvis po trijų setų kovos 6:3, 2:6, 6:2 įveikė brazilą Luisą Guto Miguelį (ATP-1593) ir prasibrovė į antrąjį turnyro Rio de Žaneire (Brazilija) etapą.
Už pergalę V. Gaubui atiteks 36 115 JAV dolerių čekis bei 50 ATP reitingo taškų.
Kitame „Rio Open“ turnyro etape lietuvio lauks 8-osios turnyro raketės, argentiniečio Tomo Etcheverry (ATP-51), pirmajame rate 3:6, 6:3, 6:4 įveikusio kitą argentinietį Francisco Comesaną (ATP-63) iššūkis.
„Rio Open“ turnyras vyksta ant grunto, o jame varžosi vieni pajėgiausių planetos tenisininkų: pirmasis turnyro reitinge yra 19-a pasaulio raketė Francesco Cerundolo iš Argentinos, o penki aukščiausiai skirstyti turnyro tenisininkai patenka į ATP reitingo 50-tuką.