SportasKitos naujienos

Amerikietės triumfavo ledo ritulio varžybose

2026 m. vasario 19 d. 23:53
Lrytas.lt
Moterų ledo ritulio olimpinių žaidynių aukso medalį nuskynė JAV rinktinė, kuri finale po pratęsimo 2:1 įveikė Kanados komandą.
Daugiau nuotraukų (7)
Pirmąjį įvartį pelnė Kanados komandą. Antrajame kėlinyje sužaidus vos 54 sekundes Kristina O’Neill pasiuntė ritulį į varžovių vartus.
Likus žaist kiek daugiau nei 2 minutes JAV komanda griebėsi paskutinio šiaudo ir pradėjo rungtyniauti be vartininkės. Rizika pasiteisino.
Jau po 20 sekundžių Hilary Knight pelnė įvartį bei pasiuntė kovą į pratęsimą.
Susiję straipsniai
Pratęsimo heroje tapo amerikietė Megan Keller, kuri po Aerinos Frankelio perdavimo siuntė ritulį į vartus.
JAV ledo ritulininkės triumfavo 3 kartą. Visus kartus amerikietės finale nugalėjo būtent Kanados ledo ritulio rinktinę. Tiesa, moterų ledo ritulio varžybos olimpiadoje vyko tik 8 kartą, o likusius 5 sykius triumfavo būtent kanadietės.
Kovoje dėl bronzos šveicarės 2:1 įveikė švedes.
Ledo ritulys2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.