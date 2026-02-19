Amerikietės triumfavo ledo ritulio varžybose

Pirmąjį įvartį pelnė Kanados komandą. Antrajame kėlinyje sužaidus vos 54 sekundes Kristina O’Neill pasiuntė ritulį į varžovių vartus.
Likus žaist kiek daugiau nei 2 minutes JAV komanda griebėsi paskutinio šiaudo ir pradėjo rungtyniauti be vartininkės. Rizika pasiteisino.
Jau po 20 sekundžių Hilary Knight pelnė įvartį bei pasiuntė kovą į pratęsimą.
Pratęsimo heroje tapo amerikietė Megan Keller, kuri po Aerinos Frankelio perdavimo siuntė ritulį į vartus.
JAV ledo ritulininkės triumfavo 3 kartą. Visus kartus amerikietės finale nugalėjo būtent Kanados ledo ritulio rinktinę. Tiesa, moterų ledo ritulio varžybos olimpiadoje vyko tik 8 kartą, o likusius 5 sykius triumfavo būtent kanadietės.
Kovoje dėl bronzos šveicarės 2:1 įveikė švedes.