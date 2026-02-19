Italų špyga rusų ir baltarusių paralimpiečių personalui – planuoja sustabdyti vizas

Triumfuojantys rusai paskelbė, jog 23 jų sportininkai turėtų pasirodyti be apribojimų atstovaudami Rusijai su nacionaline vėliava ir himnu.
Nors rusams bei baltarusiams neleista varžytis komandinėse sporto šakose, abi šalys jau džiaugėsi, kad jų sportininkai galės varžytis individualiose rungtyse.
Tačiau leidinio „La Repubblica“ duomenimis, užsienio reikalų ministras Antonio Tajani pasiūlė priemonę, pagal kurią būtų sustabdytos vizos techniniam ir medicinos personalui, lydinčiam Rusijos ir Baltarusijos delegacijas.
Pašalinus Ukrainos skeletonininką – griežta V. Zelenskio reakcija ir kritika
Šis pasiūlymas, aptartas bendrame susitikime su Italijos sporto ministerija, sukėlė susirūpinimą dėl sportininkų, kuriems reikalinga specializuota pagalbinė personalo pagalba, gerovės.
Pasiūlymas nesulaukė vieningo vyriausybės pritarimo. Žemės ūkio ministras Francesco Lollobrigida paragino būti atsargiems, pabrėždamas, kad valdžios institucijos privalo vengti bet kokios diskriminacijos tarptautinio renginio metu.
Ketvirtadienį Lietuvos premjerė Inga Ruginienė pareiškė atšaukianti savo kelionę į Italiją, stebėti paralimpinių žaidynių.
Pirmą kartą nuo 2014 m. Sočio žaidynių Rusijos sportininkai dalyvaus su savo nacionaline vėliava ir himnu. Pagal Tarptautinio paralimpinio komiteto leidimą, su savo nacionaline vėliava žygiuos šeši Rusijos ir keturi Baltarusijos sportininkai.
Abi šalys buvo suspenduotos iš paralimpinių žaidynių po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. Dalinis draudimas, leidžiantis sportininka