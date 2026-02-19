JAV rinktinę į pusfinalį ištempė Q. Hughesas – nepanoręs keitimo pelnė auksinį įvartį švedams

Amerikiečiai C grupėje buvo nesulaikomi, laimėję visus tris mačus ir surinkę 9 taškus. Tuo tarpu švedai B grupėje liko treti, nors visos trys pirmosios ekipos šioje grupėje surinko po 6 taškus.
Pirmojo įvarčio autoriumi dvikovoje antrame kėlinyje tapo Dylanas Larkinas – jis 11-ąją minutę pakišo lazdą ir pakeitė į vartus skriejančio ritulio kryptį.
Komandos siekė pakeisti įvykių eigą, tačiau sunkiai sekėsi tai daryti. Vis dėlto, l ikus žaisti 1 min. 31 sek. švedai prastūmė ritulį amerikiečiams į vartus galingu smūgiu, o pasižymėjo įspūdingu smūgiu Mika Zibanejadas.
Tad trečiame ketvirtfinalyje prireikė pratęsimo – komandos turėjo trys prieš tris kovoti 10 minučių.
Komandos niekaip negalėjo sukurti gerų progų, o pratęsimą pradėję Qinnas Hughesas niekaip nenorėjo keistis ir aikštėje buvo daugiau kaip 3 minutes.
Gavęs ritulį jis smūgiavo, šis atsitrenkė į vartų virpstą ir įskriejo į vartus. Tai buvo auksinis rungtynių įvartis, kuris lėmė kad amerikiečiai pateko į pusfinalį.
Amerikiečiai per visą olimpiadų istoriją pergalę šventė tik du kartus – 1960-siais ir 1980 metais.
Tad tapo aiškios visos pusfinalio poros: JAV sužais su Slovakija, o Suomija kovos su Kanada.