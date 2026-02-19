77-erių specialistė šiuo metu užima Lietuvos čiuožimo federacijos generalinės direktorės pareigas, o antradienį Milane ant ledo lydėjo olimpinių žaidynių debiutantę Medą Variakojytę.
L. Vanagienė tapo laikinąja 18-metės kaunietės trenere, kai dėl purtomo skandalo buvo nušalintas tikrasis M. Variakojytės treneris estas Raimo Reinsalu.
„Mergina atlaikė tokį spaudimą. Bet kuri kita mergina nebūtų atlaikiusi tai, ką teko jai pergyventi, vis tiek nebuvo trenerio šalia.
Žinote, stebėdama jos pasirodymą aš buvau rami, nes per visas jos treniruotes ji vis kilo, kilo ir tą piką pasiekė paskutinėmis dienomis“, – kalbėjo L. Vanagienė.
Antradienį vykusiose moterų dailiojo čiuožimo varžybose M. Variakojytė trumpojoje programoje surinko 53,86 balo. Tai geriausias jos sezono rezultatas.
Maža to, ji tapo pirmąja lietuve, kuri pagaliau pralaužė ledus ir atstovavo mūsų šaliai olimpinėse moterų dailiojo čiuožimo varžybose.
Milane vykusių treniruočių metu M. Variakojytė plušo kartu su lyderėmis tapusiomis Japonijos sportininkėmis.
„Manau, kad ji įgijo tokią neįkainuojamą patirtį, kad net ne tas žodis... Meda nuo jų neatsiliko treniruotėse, net treneris iš Slovakijos, kuris mums padėjo, sakė, kad Medos šuolių suktukai yra tokie patys kaip japonių“, – akcentavo L. Vanagienė.
Ji ypač didžiavosi jaunosios Lietuvos olimpietės pasirodymu antradienio varžybose. Nors M. Variakojytei ir nepavyko patekti į finalines laisvosios programos kovas, ji įgijo neįkainojamą patirtį.
„Mes tikrai jos nespaudėme, didelių tikslų nekėlėme, svarbiausia buvo, kad ji jaustų malonumą čiuožti ir ji tą malonumą jautė“, – apie 27-ąją vietą užėmusią sportininkę atsiliepė šalies dailiojo čiuožimo legenda.
Šalia M. Variakojytės ir L. Vanagienės antradienio vakarą Milane buvo ir kitas olimpinių žaidynių debiutantas Saulius Ambrulevičius, kuris praėjusią savaitę jau spėjo pavergti olimpinę publiką nuostabiais šokiais poroje kartu su Allison Reed.
„Labai padėjo Sauliaus buvimas. Toks palaikymas buvo... Tiesiog šventė, manau, kad šį savo pračiuožimą ji padovanojo savo treneriui, ji atidavė visą savo sielą“, – akcentavo L. Vanagienė.
Daliojo čiuožimo atstovės olimpinį debiutą lydėjo ir nemažai „povandeninių srovių“. Vos tik prasidėjus žiemos olimpinėms žaidynėms paaiškėjo, kad M. Variakojytė istorinės akimirkos metu šalia savęs neturės trenerio Raimo Reinsalu.
Tarptautinė čiuožimo sąjunga (ISU) priėmė sprendimą treneriui skirti dviejų metų diskvalifikaciją dėl sulauktų kaltinimų naudojant psichologinę ir fizinę prievartą prieš buvusią auklėtinę Sofiją Stepčenko.
Tiek pati M. Variakojytė, tiek ir jos tėvas treneriui R. Reinsalui priekaištų neturėjo, bet Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) laikydamasis visų principų sustabdė specialisto akreditaciją šioms olimpinėms žaidynėms.
„Viskas išaiškės labai greitai. Yra visi įrodymai, kad ten labai žiauriai daug kas sufabrikuota. Mes labai pasitikime šiuo treneriu, Meda labai daug metų važiavo pas jį į stovyklas, jį gerai pažįsta.
Manau, kad ji tikrai nevyktų ir neliktų Rygoje treniruotis, jei jaustų kažką blogo“, – pridūrė L. Vanagienė.
Šių olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo kovose Lietuvai atstovavę A. Reed, S. Ambrulevičius ir M. Variakojytė paliko didžiulį pėdsaką mūsų šalies istorijoje.
Dailiojo čiuožimo pora užėmė šeštąją vietą ir užfiksavo geriausią Lietuvos pasirodymą žiemos olimpinėse žaidynėse per pastaruosius 24-erius metus.
Tuo metu M. Variakojytė tapo savotiška „pioniere“, kuri pagaliau pralaužė ledus olimpinėje moterų dailiojo čiuožimo rungtyje.
Kokią įtaką mūsų šalies dailiajam čiuožimui turės šie mūsų šalies atstovų pasirodymai olimpiadoje?
„Svarbiausia, kad dabar padvigubės ar net penkis kartus padaugės mažų čiuožėjų, kurie norės užsiimti dailiuoju čiuožimu. Tikrai tas skaičius išaugs, o mums svarbiausia, kad būtų kuo daugiau ledų, o jų nėra.
Mažai turime kur treniruotis. Tas Medos kelialapio į olimpines žaidynes atvežimas yra tiesiog neįkainojamas“, – samprotavo L. Vanagienė.
