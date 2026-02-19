SportasKitos naujienos

Mirė žinomas treneris Domas Jarašius

2026 m. vasario 19 d. 15:19
Lrytas.lt
Ketvirtadienį pranešta skaudi žinia apie žinomo asmeninio trenerio Domo Jarašiaus mirtį.
Apie trenerio netektį buvo pranešta socialiniuose tinkluose
„Netekome Domo.
Atsisveikinimas vyks rytoj nuo 10:00 val. Marijampolėje, Evangelikų liuteronų bažnyčios šarvojimo salėje (Kauno g. 9).
Laidotuvės – šeštadienį 13:00 val.“, – rašoma socialiniame tinkle.
Žmonės.lt skelbia, jog vyras mirė po šeštadienį kilusio gaisro Marijampolėje esančiame sporto klube „Gym+“, kuriame jis ir darbavosi.
Gaisro metu jis apsinuodijo dūmais ir atsidūrė ligoninėje, tačiau po kelių dienų mirė.
MarijampolėGym Pliusasmeninis treneris
