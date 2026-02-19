MMA kovotojai metus pradėjo Europos čempionato medaliais

Viena didžiausių Lietuvos rinktinės vilčių – pasaulio jaunimo čempionė Gerda Brazaitė Serbijoje jaunimo (iki 21 metų) svorio kategorijos iki 65,8 kg rungtyje pasiekė finalą, kur susitiko su Jana Lamačova iš Čekijos. Po atkaklios 3 raundų kovos pergalė vienbalsiu teisėjų sprendimu skirta varžovei. Pusfinalyje Tauragės „Taurris“ klubo atstovė rankos laužimo veiksmu nugalėjo pajėgią Ukrainos atletę Jevgeniją Kakamą.
Suaugusiųjų vyrų svorio kategorijoje iki 74,8 kg bronzos medaliu pasipuošė Nojus Zakarauskas. Pakeliui iki prizininkų pakylos panevėžietis nugalėjo bulgarą Viktorą Georgijevą, Ukrainos atstovą Olehą Petryką ir Patriką Pikešą iš Čekijos. Lietuvis pusfinalyje nusileido Aidanui Feganui iš Airijos.
Kiti Lietuvos suaugusiųjų rinktinės nariai – Emilis Panceris, Dovydas Šidlauskas ir Tautvydas Šarkauskas neperžengė pirmojo etapo slenksčio.
Jaunimo iki 18 metų grupėje Lietuvos rinktinės narys Mustafa Doganas svorio kategorijoje iki 61,2 kg pranoko Ori Aviguy iš Izraelio, o vėliau grupėje neprilygo Giorgijui Čvedelidzei iš Sakartvelo bei lenkui Aleksanderiui Zajacui. Toje pat svorio kategorijoje startavęs Aušrys Peckus nusileido Ksawery Mosingui iš Lenkijos, Fredericui Semenkovui iš Estijos ir bulgarui Daniilui Iljevui.
Svorio kategorijoje iki 56,7 kg Erikas Kurajevas nugalėjo Mihai Vataselu iš Rumunijos, bet teisėjų sprendimu pralaimėjo čekui Kryštofui Švarcui ir airiui Michaelui O‘Mahony. Pastaroji baigtis sukėlė nemažai diskusijų. Dalis teisėjų vėliau pripažino, kad sprendimas galėjo būti klaidingas, tačiau dėl filmuotos medžiagos nebuvimo rezultatas nebuvo pakeistas. Tokiu būdu lietuviui pritrūko vos vieno žingsnio iki lemiamos kovos dėl medalio.
Jauniausias delegacijos narys 14-metis Erikas Stančaitis („Warriors Team“), grūmęsis su vyresniais oponentais, pergalių neiškovojo.
„Europos čempionatas mums tapo tradiciniu metų pradžios startu. Smagu, kad iš šio turnyro ir vėl grįžome netuščiomis. Du mūsų delegacijos medaliai įrodo, kad ne veltui esame gerai vertinami Europoje. Net ir tie mūsų atletai, kuriems nepavyko nugalėti, pasisėmė vertingos tarptautinių kovų patirties, nes konkurencija Belgrade buvo didelė“, – pabrėžė Lietuvos MMA federacijos prezidentas Mindaugas Smirnovas.
Lietuvos sportininkai rengiasi jau ateinantį mėnesį Jonavoje vyksiančiam atvirajam Baltijos šalių čempionatui. Vėliau jų laukia IMMAF jaunimo (iki 18 m.) pasaulio čempionatas Abu Dabyje (JAE) ir IMMAF suaugusiųjų pasaulio čempionatas Tbilisyje (Gruzija).