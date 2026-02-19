Ne tik auksas: čempionės apsinuoginimas olimpiadoje jai uždirbs didžiules pinigų sumas

27-erių sportininkė, pramogų pasaulyje taip pat žinoma kaip ir „YouTube“ kūrėjo bei boksininko Jake'o Paulo sužadėtinė, vasario 9-ąją pagerino olimpinį 1000 metrų sprinto rekordą bei iškovojo aukso medalį, aplenkdama antroje vietoje likusią olandę Femkę Kok bei trečiąja vieta turėjusia tenkintis japonę Miho Takagi.
Kai J. Leerdam kirto finišo liniją, vos pamačiusi, kad jai atitenka auksas, mergina atsisegė savo kostiumą ir pravirko iš laimės. Po greitojo čiuožimo kostiumu buvo galima išvysti atletės „Nike“ sportinę liemenėlę.
Neilgtrukus „Nike“ šį momentą išnaudojo reklamai ir sukūrė atskirą J. Leerdam skirtą įrašą bei juo pasidalino su beveik 300 milijonų sekėjų „Instagram“ platformoje.
Rinkodaros įmonės „Branthlete“ įkūrėjo Fredereique'o de Laato teigimu, J. Leerdam kontrakte veikiausiai yra įrašyta paskata, kad ji, kai gali, demonstruotų „Nike“ produkciją. Žinant, kad olimpinėse žaidynėse galima tik specifinių įmonių, turinčių kontraktus su organizatoriais, reklama, specialisto teigimu, toks olandės veiksmas jai gali atnešti virš milijono eurų.
Verslo žurnalo „Quote“ redaktoriaus Meinderto Schuto nuomone, virš 6 milijonų sekėjų „Instagram“ platformoje turinti J. Leerdam uždirba ir iš kiekvieno įrašo, kuriame demonstruoja „Nike“ ar kokios nors kitos įmonės produktus.
Pasak M. Schuto, kiekvienas jos įrašas, tikėtina, jai atneša apie 62 000 eurų.
Sekmadienį, vasario 15-ąją, vykusiose greitojo čiuožimo 500 metrų sprinto varžybose J. Leerdam užėmė antrąją vietą.