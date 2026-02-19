Neįtikėtinas įvertinimas A. Reed ir S. Ambrulevičiui – lietuvių pora dar kartą pasirodys olimpiadoje

Lietuvos pora buvo pakviesta sušokti uždarajame GALA renginyje.
Parodomojoje programoje pasirodo visas prizines vietas dailiajame čiuožime užėmė sportininkai bei keli atrinktieji, kurie paliko didžiausią įspūdį organizatoriams ir publikai.
Specialaus kvietimo sulaukė ir A. Reed su S. Ambrulevičiumi.
Euforiją sukėlė ne tik Lietuvoje: iš pirmų lūpų – liudijimas ką žaidynėse reiškė A. Reed ir S. Ambrulevičiaus šou
Pakviesti sportininkai:
Vyrai
Michailas Šaidorovas (Kazachstanas)
Yuma Kagiyama (Japonija)
Shunas Sato (Japonija)
Junhwanas Cha (Pietų Korėja)
Adamas Siao Him Fa (Prancūzija)
Ilja Malininas (JAV)
Danielis Grasslis (Italija)
Pasigrožėkite: A. Reed ir S. Ambrulevičiaus pasirodymas, atnešęs ketvirtį amžiaus neregėtą rezultatą
Poros
Riku Miura / Ryuichi (Japonija)
Kihara Anastasija Metelkina / Luka Berulava (Sakartvelas)
Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodinas (Vokietija)
Marija Pavlova / Aleksejus Sviatčenko (Vengrija)
Sara Conti / Niccolo Macii (Italija)
Šokiai ant ledo
Guillaume'as Cizeronas / Laurence Fournier (Prancūzija)
Beaudry Madison Chock / Evanas Batesas (JAV)
Piper Gilles / Paulas Poirier (Kanada)
Charlene Guignard / Marco Fabbri (Italija)
Allison Reed / Saulius Ambrulevičius (Lietuva)
Olivia Smart / Timas Dieckas (Ispanija)
Moterų sportininkės paaiškės po ketvirtadienį vyksiančio laisvosios programos čiuožimo.
Žaidynes vainikuojantis renginys vyks šeštadienį, nuo 21 val. Lietuvos laiku.
