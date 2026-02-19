Olimpiadoje – netikėtas rungties „dalyvis“: šuo vijosi ir kamerą, ir sportininkus

Vidurdienį olimpiadoje vyko komandinio sprinto slidinėjimo varžybos, kuriose rungėsi ir keturi Lietuvos sportininkai: Tautvydo Strolios bei Modesto Vaičiulio duetas bei Eglės Savickaitės ir Ievos Dainytės pora.
Būtent per moterų varžybas, antrojoje jų dalyje, trasoje pasirodė šuo, pradėjęs linksmai šoliuoti sniegu, keletą kartų sustojęs papozuoti televizijos kameroms, šiek tiek vijęsis ir sportininkus bei galiausiai džiaugsmingai finišavęs. Transliacijoje netgi buvo parodytas šuniuko fotofinišas.
JAV žiniasklaidos puslapis NPR išsiaiškino, kad žiūrovų dėmesį prikausčiusiam keturkojui – dveji metai, jis – Čekoslovakijos vilkšunis, o jo vardas – Nazgulas.
Šuns šeimininkai tuo metu vyko stebėti biatlono varžybų, o dėmesio ištroškęs augintinis veikiausiai ieškojo kompanijos, teigia vienas iš jų.
„Jis šįryt liūdėjo labiau nei įprastai, nes matė, kad mes išvykstame. Manau, jis tiesiog norėjo sekti iš paskos. Jis visada ieško žmonių“, – teigė šuns savininkas, savo šuniuką apibūdinęs kaip užsispyrusį, bet labai mielą.
Kroatė Tena Hadzič, kuriai būnant trasoje ir pasirodė Nazgulas, teigė iš pradžių nežinojusi, ką daryti.
„Galvojau: „man vaidenasi?“ Nežinojau, ką turėčiau daryti, nes jis galėjo mane ir užpulti, įkasti“, – NPR teigė sportininkė, vėliau pripažinusi, kad šuniuko išbėgimas galėjo jai kainuoti keletą sekundžių, bet jos galutiniam rezultatui įtakos nebūtų padariusios.
Tuo tarpu graikė Konstantina Charalampidou buvo žymiai atlaidesnė.
„Jis vaikėsi ties finišo linija judančią kamerą. Jis buvo mielas, neagresyvus. Norėjau jį paglostyti, bet iš pradžių negalėjau, o po to jau jo nebesuradau“, – pasakojo ji.
NPR teigimu, į žurnalistų klausimus Nazgulas po finišo neatsakė.