Pasaulio čempionė kuria „OnlyFans“ ir dirba picerijoje: „Su manimi nesišnekėjo“

E. Christie iš viso yra iškovojusi net 10 Europos čempionato aukso medalių. 2017-aisiais britė iškovojo auksą 1000 bei 1500 metrų sprinto rungtyse bei bronzą 3000 metrų trasoje bei buvo apdovanota bendrosios viso čempionato įskaitos auksu.
Visgi žiemos olimpinėse žaidynėse E. Christie nesisekė. Ne kartą laikyta viena iš rungties favoričių sportininkė 2014-ųjų Sočio olimpiadoje buvo net tris kartus diskvalifikuota, o 2018-ųjų Pjongčango olimpiadoje kartą krito trasoje, kartą susidūrė su oponente ir buvo diskvalifikuota bei kartą liko ketvirta.
Kadangi Didžioji Britanija premijų už pasirodymus žaidynėse nesuteikia, o tik finansuoja sportininkų pasiruošimą, po karjeros pabaigos 2021-aisiais E. Christie pasuko kitu keliu.
Pasaulinio lygio atletės karjera britei paliko nemažai skolų, todėl ji, kaip pati pasakoja „The Telegraph“, darbinosi visur, kur tik galėjo: dirbo ir oro uoste, ir picų išvežiotoja, ir turguje.
Dabar E. Christie – picerijų tinklo „Pizza Hut“ darbuotoja, o laisvu nuo įprastinio darbo metu kuria turinį „OnlyFans“ platformoje, žymioje suaugusiems skirtu turiniu.
„Norėčiau pasiekti tašką, kai to daryti nebereikia, bet finansiškai nėra lengva“, – teigė buvusi profesionali sportininkė, auginanti dvejų metų dukrą.
„Išmokau tai naudoti taip, kad man būtų patogu. Kiekvienas tai naudoja skirtingai – viskas nėra tik tai, apie ką žmonės galvoja, – apie „OnlyFans“ pasakojo E. Christie. – „Tuo pat metu labai ilgai apie tai galvojau. Galiausiai nusprendžiau, kad būti smerkiamai už tai net arti neprieis prie to, ko sulaukiau čiuoždama, kai paaukojau savo gyvenimą ir, panašu, sufeilinau.“
E. Christie teigia, kad didžioji dalis jos draugų tokį sprendimą palaikė, tačiau buvo ir nusisukusių nuo jos.
„Artimiausi draugai mane palaikė, tačiau buvo keletas žmonių, kurie su manimi nesišnekėjo. Tuo metu užsidarė keletas galimybių kitur“, – pasakojo moteris.
Daugkartinė Europos čempionė norėtų grįžti į sportą – sritį, kurioje jaučiasi geriausiai. Vis dėlto dabartinė gyvenimo situacija verčia imtis veiklų, kurios iš pažiūros įprastai nėra suderinamos su profesionalaus sportininko karjera.
„Tai nėra mano gyvenimo tikslas. Noriu grįžti į sportą, bet šiuo metu man tai padeda išgyventi. Darbe pilnu etatu uždirbu nepakankamai. Buvo nuostabu čiuožti, bet jei nesi stipriai remiamame sporte, neužsidirbsi tiek, kad vėliau galėtum ramiai gyventi. Jeigu būtum 100 metrų bėgikas, viskas būtų kitaip.
Jeigu gyvenime kažkurioje srityje praleidi 17 metų, paprastai nesi tokioje finansinėje situacijoje. Prieš teisdami olimpiadų dalyvius žmonės turi apie tai pagalvoti“, – pripažino E. Christie.