Po nesėkmių komentuojant olimpiados atidarymą traukiasi Italijos valstybinio transliuotojo sporto vadovas

RAI sporto naujienų skyriaus vadovas Paolo Petrecca sulaukė daugybės pašaipų, kai supainiojo italų aktorę ir dainininkę Matildą De Angelis su popmuzikos žvaigžde Mariah Carey, o Tarptautinio olimpinio komiteto vadovę Kirsty Coventry – su Italijos prezidento dukterimi.
Jis taip pat neteisingai pavadino Milano „San Siro“ stadioną „olimpiniu stadionu“.
Per paradą jis apibūdino Ispanijos sportininkus kaip „visada labai patrauklius“, o apie Kinijos sportininkus pasakė, kad „natūraliai daugelis jų rankose laiko telefonus“.
Euforiją sukėlė ne tik Lietuvoje: iš pirmų lūpų – liudijimas ką žaidynėse reiškė A. Reed ir S. Ambrulevičiaus šou
„Rai Sport“ žurnalistų profsąjunga tuomet pareiškė, kad po olimpinių žaidynių surengs trijų dienų streiką dėl „didžiausio „Rai Sport“ pažeminimo“.
„Rai Sport“ direktorius Paolo Petrecca atsistatydino iš pareigų... ir pasitrauks pasibaigus Milano-Kortinos olimpinėms žaidynėms“, – AFP sakė RAI šaltinis. Žaidynės baigsis sekmadienį.
Žiniasklaidoje minimi P. Petreccos ryšiai su kraštutinių dešiniųjų ministrės pirmininkės Giorgios Meloni vyriausybe taip pat pakurstė diskusiją šalyje dėl galimo RAI dešiniojo šališkumo.
Paskyrimai į aukščiausius Italijos visuomeninio transliuotojo postus dažnai vertinami kaip politiniai.
Su P. Petrecca, kuris anksčiau vadovavo „Rai News“, „RAI pademonstravo blogiausią savo versiją: tą, kurią mes labai gerai žinome, TeleMeloni“, – teigė opozicinė Demokratų partija.
