Prie Ukrainos su Lenkija jungiasi ir Lietuva: I. Ruginienė boikotuos paralimpines žaidynes

„Aš pati planavau kelionę palaikyti mūsų paralimpinius sportininkus, bet šita kelionė, matyt, neįvyks. Mūsų sportininką, kuris atstovaus Lietuvai, reikės pagerbti čia, Lietuvoje“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė.
„Aš tikrai savo sprendimą padariau. Nežinau, kokį sprendimą Paralimpinis komitetas padarys, nes jie yra savarankiški ir jie, matyt, irgi tariasi, ką darys. (...) Tikrai turėsime perplanuoti palaikymą. Bet nematau galimybės vykti dėl galimų įvairių provokacijų ir nesąžiningo veikimo“, – pridūrė ji.
Pasak jos, tokie sprendimai dėl Rusijos ir Baltarusijos žaidėjų neatitinka šios dienos realybės.
„Šiandien reikia susivienijimo ir tvirtos nuomonės, atstovėjimo, atsparumo visoms tokioms provokacijoms ir pasakyti, kad mes Europoje esame vieningi ir tikime Ukrainos pergale“, – tvirtino premjerė.
Pirmą kartą nuo 2014 m. Sočio žaidynių Rusijos sportininkai dalyvaus su savo nacionaline vėliava ir himnu. Pagal Tarptautinio paralimpinio komiteto leidimą, su savo nacionaline vėliava žygiuos šeši Rusijos ir keturi Baltarusijos sportininkai.
Abi šalys buvo suspenduotos iš paralimpinių žaidynių po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. Dalinis draudimas, leidžiantis sportininkams varžytis kaip neutraliems sportininkams, buvo įvestas 2023 m.
Reaguodamas į tokį Tarptautinio paralimpinio komiteto leidimą, Ukrainos sporto ministras Matvii'us Bidnyi pareiškė, kad jo šalies valstybės pareigūnai šiose žaidynėse nedalyvaus. Taip pat teigta, kad nebus dalyvaujama atidarymo ceremonijoje ar kituose oficialiuose paralimpiniuose renginiuose.
Savo ruožtu Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha paragino kitas šalis taip pat nedalyvauti atidarymo ceremonijoje.
Trečiadienį apie paralimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos boikotą paskelbė ir Lenkijos Sporto ir turizmo ministerija, teigdama, kad rusų ir baltarusių dalyvavimas paralimpiadoje yra „visiškai nepriimtinas“.
Žiemos paralimpinės žaidynės vyks šiaurės Italijoje kovo 6–15 d.