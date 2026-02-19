Tvirtas žingsnis: Ukrainos ir Lenkijos politikai boikotuos paralimpines žaidynes

„Rusijos ir Baltarusijos vėliavos sporte, kovojančiame už lygybę, sąžiningumą ir pagarbą, vietos neturi. Tai yra vėliavos režimų, pavertusių sportą karo, melo ir neapykantos įrankiu“, – socialiniame tinkle X teigė Ukrainos sporto ministras Matvii'us Bidniy.
„Rusijoje paralimpinis sportas yra tapęs atrama tiems, kuriuos Putinas siunčia žudyti ukrainiečių – jie grįžta su traumomis, turėdami neįgalumą. Rusijos atletai ir paratletai aukština karą ir gauna valstybinius apdovanojimus – todėl Ukraina ir įvedė sankcijas sporto propagandistams: Rusijos paralimpiniam komitetui ir jo prezidentui Pavelui Rožkovui“, – teigė politikas, kvietęs tokį patį žingsnį priimti ir kitus Vakarų politikus.
Netrukus prie Ukrainos žingsnio nedalyvauti jokiame oficialiame paralimpiados renginyje prisijungė ir Lietuvos kaimynė Lenkija. Lenkijos Sporto ir turizmo ministerija oficialiai paskelbė, kad nedalyvaus paralimpiados atidarymo ceremonijoje.
„Rusijos agresijos prieš Ukrainą fone Rusijos ir Baltarusijos atletų dalyvavimas sporto varžybose naudojant jų vėliavas ir himnus yra visiškai nepriimtinas“, – pridedama pranešime.
Trečiadienio vakarą apie paralimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos boikotą paskelbė ir Europos Sąjungos sporto komisaras Glennas Micallefas.
„Vykstant Rusijos agresyviam karui prieš Ukrainą negaliu palaikyti neatsiejamų nuo konflikto jų nacionalinių simbolių – vėliavų, himnų ir uniformų – grąžinimo“, – socialiniame tinkle X rašė G. Micallefas, kvietęs „taip pat mąstančius“ prisijungti ir žengti tokį patį žingsnį.
Rusijai ir Baltarusijai paralimpinėse žaidynėse iš viso atstovaus 10 sportininkų: 6 rusai (po du slidinėjime, kalnų slidinėjime ir snieglentėse) bei 4 baltarusiai (visi – slidinėjime).
