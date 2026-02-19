Žinomo trenerio D. Jarašiaus mirtis su gaisru nesusijusi – atskleista tikroji priežastis

Lrytas kreipusis į sporto klubą buvo praneša, jog treneris mirė dėl jį užklupusios infekcinės ligos.
„Su giliu liūdesiu patvirtiname, kad netekome mūsų bendruomenės nario – Marijampolės „Gym+“ klubo asmeninio trenerio Domo Jarašiaus. Domo gyvybė vasario 18-tą užgeso ligoninėje.
Artimieji patvirtino, kad medikai nustatė, jog tai nutiko dėl užklupusios ūmios infekcinės ligos, ir kad ši skaudi nelaimė nėra susijusi su savaitgalį Marijampolės klube kilusiu gaisru.
Susiję straipsniai
Nuoširdžiai užjaučiame Domo šeimą ir artimuosius. Nuolat su jais bendraujame, artimiesiems skyrėme finansinę paramą“, – tragišką žinią pakomentavo sporto klubas.
Tiesa, į klausimą, ar D. Jarašius buvo „Gym+“ klube, kuomet kilo gaisras, pranešime nebuvo atsakyta.
Iš pradžių žiniasklaidoje buvo pranešama, jog vyras mirė po šeštadienį kilusio gaisro Marijampolėje esančiame sporto klube „Gym+“, kuriame jis ir darbavosi.
Apie trenerio netektį ketvirtadienį buvo pranešta socialiniuose tinkluose.
„Netekome Domo.
Atsisveikinimas vyks rytoj nuo 10:00 val. Marijampolėje, Evangelikų liuteronų bažnyčios šarvojimo salėje (Kauno g. 9).
Laidotuvės – šeštadienį 13:00 val.“, – rašoma socialiniame tinkle.
infekcinės ligosinfekcinė ligaMirtis
Rodyti daugiau žymių