SportasKitos naujienos

Žinomo trenerio D. Jarašiaus mirtis su gaisru nesusijusi – atskleista tikroji priežastis

2026 m. vasario 19 d. 17:46
Lrytas.lt
„Gym+“ sporto klubas sureagavo į žinomo asmeninio trenerio Domo Jarašiaus mirtį ir atskleidė tikrąją mirties priežastį.
Daugiau nuotraukų (1)
Lrytas kreipusis į sporto klubą buvo praneša, jog treneris mirė dėl jį užklupusios infekcinės ligos.
„Su giliu liūdesiu patvirtiname, kad netekome mūsų bendruomenės nario – Marijampolės „Gym+“ klubo asmeninio trenerio Domo Jarašiaus. Domo gyvybė vasario 18-tą užgeso ligoninėje.
Artimieji patvirtino, kad medikai nustatė, jog tai nutiko dėl užklupusios ūmios infekcinės ligos, ir kad ši skaudi nelaimė nėra susijusi su savaitgalį Marijampolės klube kilusiu gaisru.
Susiję straipsniai
Nuoširdžiai užjaučiame Domo šeimą ir artimuosius. Nuolat su jais bendraujame, artimiesiems skyrėme finansinę paramą“, – tragišką žinią pakomentavo sporto klubas.
Tiesa, į klausimą, ar D. Jarašius buvo „Gym+“ klube, kuomet kilo gaisras, pranešime nebuvo atsakyta.
Iš pradžių žiniasklaidoje buvo pranešama, jog vyras mirė po šeštadienį kilusio gaisro Marijampolėje esančiame sporto klube „Gym+“, kuriame jis ir darbavosi.
Apie trenerio netektį ketvirtadienį buvo pranešta socialiniuose tinkluose.
„Netekome Domo.
Atsisveikinimas vyks rytoj nuo 10:00 val. Marijampolėje, Evangelikų liuteronų bažnyčios šarvojimo salėje (Kauno g. 9).
Laidotuvės – šeštadienį 13:00 val.“, – rašoma socialiniame tinkle.
infekcinės ligosinfekcinė ligaMirtis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.