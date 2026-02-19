Žurnalistė olimpiados eteryje pasirodė neblaivi: kalbėjo apie iguanas ir darė sniego angelus

Visų žaidynių metu į tiesioginę kanalo laidą pavadinimu „Today“ nuotoliu jungiasi olimpiadoje dirbantys žurnalistai. Vieno iš tokių pasijungimų metu D. Mason sunkiai rinko žodžius, jai pynėsi liežuvis, o iš pradžių moteris kalbėjo net ne apie sportą, o apie kavos kainas ir JAV esančias iguanas.
„Su kavos kaina čia viskas yra gerai, bet prie kavos kainos JAV jau reikės priprasti. Tik nežinau, kaip su tomis iguanomis? Kur mes su tuo einame?“ – tiesioginiame eteryje šnekėjo D. Mason, kaip vėliau paaiškėjo, tuo metu buvusi neblaivi.
Netrukus kalba pasisuko apie sportą, bet net ir ten žurnalistė neapsiėjo be klaidų, painiojo šalis, sunkiai ištarė pavardes. To paties filmavimo metu D. Mason darė ir sniego angelus - šis video atsidūrė kanalo socialiniuose tinkluose, bet vėliau buvo ištrintas.
Galiausiai „Today“ laidos vedėjai prakalbo apie šaltį, kad jiems būtų sunku tokiame šaltyje kalbėti, taip netiesiogiai bandydami gelbėti ir pateisinti kolegę.
Vis dėlto toks D. Mason pasirodymas greitai sulaukė pašaipų internete, o kai kurie internautai ragino žurnalistę po tokio poelgio atleisti.
Kitą dieną žurnalistė viešai atsiprašė, tuo pačiu apkaltindama ir aplinkinius faktorius.
„Aš visiškai neįvertinau situacijos. Man nereikėjo gerti, ypač tokiomis sąlygomis – esame aukštai, čia šalta. Tai, kad nevalgiau vakarienės, turbūt irgi nepadėjo. Prisiimu pilną atsakomybę. Tai nėra standartas, kurį sau išsikėliau. Labai atsiprašau. Tikrai labai atsiprašau ir dėkoju visiems už visas žinutes, kurias gavau“, – kalbėjo žurnalistė.