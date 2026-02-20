Ketvirtadienį vykusiose laisvosios programos kovose ji surinko 226,79 balo ir po 24-erių metų pertraukos sugrąžino JAV aukso medalį moterų dailiojo čiuožimo varžybose.
Jose netrūko ir aistrų – penktąją vietą po trumposios programos užėmusi rusė Adelija Petrosian neslėpė ambicijų šioje rungtyje pakovoti ir dėl medalio, tačiau visos jos svajos greitai buvo sudaužytos į šipulius.
Kaip „neutrali“ atletė pasirodžiusi 18-metė rusė jau savo šokio pradžioje tėškėsi ant ledo ir taip nubraukė viltis pakovoti dėl apdovanojimų.
Ji iš viso surinko 214,53 balo ir bendroje įskaitoje užėmė šeštąją vietą. Akivaizdu, kad toks rezultatas jos pačios netenkino, nes atėjus laikui bendrauti su žiniasklaidos atstovais sportininkė ėmė slėpti akis.
Eidama pro pasikalbinimo zoną ji praskriejo tarsi kulka, net nesustodama atsakyti į nė vieną klausimą. Čiuožėjos pasikalbinimo erdvėje laukė nemažas būrys tiek Rusijos, tiek ir užsienio žurnalistų. Išvydę tokį vaizdą jie susižvalgė ir pagūžčiojo pečiais.
Atrodė, kad A. Petrosian po nesėkmingo šokio nusprendė apsitverti tylos siena, bet praėjus apie dešimčiai minučių ji vėl grįžo į pasikalbinimo zoną.
„Tam, kad neparodyčiau savo silpnumo“, – paklausta, kodėl nusprendė sugrįžti ir bendrauti su žiniasklaida, atsakė rusė.
Paprašyta įvertinti savo šokį ji liko lakoniška.
„Pabandysiu pasakyti kaip įmanoma švelniau. Praleidau savo šansą užimti aukštesnę vietą“, – graudindamasi kalbėjo „neutrali“ atletė.
Ji taip pat pridūrė, kad po šitokio pasirodymo jai bus „psichologiškai sunku grįžti į Rusiją“.
„Man gėda prieš save, federaciją, trenerius, žiūrovus. Suprantu, kad tai mano pačios kaltė“, – rėžė A. Petrosian.
Rungties čempione tapusi 20-metė A. Liu sau už nugaros paliko favoritėmis laikytas Japonijos atstoves.
Antrąją vietą ketvirtadienio varžybose užėmė Kaori Sakamoto (226,79 balo), trečioje vietoje liko Ami Nakai (219,16 balo).
