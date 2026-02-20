Arti tragedijos: savanoris sniego pūstuvu kliudė nuo kalno besileidusį olimpietį

Šuolio su slidėmis rungties metu buvo itin didelis snygis, dėl to savanoriai olimpinių žaidynių darbuotojai buvo pasiųsti į trasą pūsti sniegą nuo takelio, kuriuo leidžiasi sportininkai.
Savo bandymą atliekant B. Loomiui vienas iš darbuotojų buvo pamiršęs patraukti savo sniego pūstuvą nuo trasos ir pastebėjęs atskriejantį amerikietį bandė traukti savo įrangą, bet kontakto išvengti nepavyko.
B. Loomis leisdamasis fiksavo net 96.3 km/h greitį, tačiau laimei sportininkas nenukentėjo ir sugebėjo atlikti šuolį.
Iš viso amerikietis nuskriejo 116 metrų.
Po pasirodymo sportininkas džiaugėsi, jog pavyko išvengti rimto kontakto.
„Niekada nepatyriau nieko panašaus. Laimei, tai įvyko pačiame viršuje, todėl tiesiog bandžiau įtikinti atlikti kuo geresnį šuolį. Kai pasileidau galvojau ar jis pajudės. Neskaudėjo, bet ant kostiumo liko žymė. Laimei, pūstuvas trenkėsi tik į petį. Jei būtų trenkęs į veidą, būtų buvusi visai kita istorija“, – po pasirodymo kalbėjo sportininkas.
Asmuo, padaręs klaidą pilnai prisiėmė atsakomybę ir atsiprašė, o varžybų direktorius Lasse Ottesenas apgailestavo dėl incidento.
„Gerai, kad nieko daugiau nenutiko, bet taip neturėjo nutikti“, – sakė jis. – Asmuo atsiprašė žiuri, o FIS [Tarptautinė slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacija] atsiprašė JAV.“
Norvegijos komanda, kurią sudarė Andreas Skoglund ir Jens Luras Oftebro, iškovojo aukso medalį, o Suomija ir Austrija – atitinkamai sidabro ir bronzos.
