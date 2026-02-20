SportasKitos naujienos

Vos 28-erių kare žuvo Ukrainos kikbokso čempionas Dmytro Ruseckis

2026 m. vasario 20 d. 16:10
Ukrainoje fronto linijose vykdydamas kovinę misiją netoli Pysarivkos kaimo Sumų srityje žuvo sportininkas, treneris ir kareivis Dmytro Ruseckis. Jam buvo vos 28-eri.
Apie tai „Instagram“ tinkle pranešė Ukrainos kikbokso federacijos prezidentė Olga Pavlenko.
D. Ruseckis buvo Ukrainos kikbokso čempionas, pasaulio ir Europos taurės medalininkas, tarptautinis WAKO kikbokso sporto meistras. Civiliniame gyvenime jis taip pat dirbo treneriu, treniravo jaunus sportininkus ir būsimus čempionus.
„Neįtikėtinai talentingas sportininkas, mentorius ir treneris, paskyręs gyvenimą jaunimo ugdymui ir tikrų čempionų rengimui. Dmytro buvo ne tik stiprus kovotojas ringe, bet ir drąsus Ukrainos gynėjas.
Lai neblėsta šio kario, atleto ir Žmogaus iš didžiosios raidės atminimas. Didvyriai niekada nemiršta“, – paskelbė Ukrainos kikbokso federacija, pareiškusi užuojautą žuvusiojo tėvams, giminaičiams ir artimiesiems.
Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad mūšyje su užpuolikais iš Rusijos žuvo Lvivo regbio klubo „Sokil“ žaidėjas, kandidatas į Ukrainos sporto meistrus ir kariškis Oleksandras Tlatovas.
