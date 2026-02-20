Ledo ritulys turės naujus olimpinius čempionus: praėjusių žaidynių nugalėtojai krito pusfinalyje

Olimpinių čempionų titulą gynę suomiai po itin atkaklios kovos 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) pralaimėjo Kanadai ir kovos dėl trečiosios vietos.
Pirmieji pasižymėjo suomiai, pirmajame kėlinyje kiek netikėtai pelnę įvartį po faceoff situacijos. Antrajame kėlinyje Suomija padvigubino persvarą, kai – vėlgi netikėtai – žaisdami mažumoje pelnė dar vieną įvartį.
Vis dėlto netrukus Kanada perėmė iniciatyvą ir perlaužė rungtynių eigą.
Iš pradžių įvartį antrajame kėlinyje pelnė Sam Reinhartas. Trečiajame kėlinyje kanadiečiai jau dominavo, o suomiai tik bandė atsilaikyti. Galiausiai tai pavirto ir įvarčiais: 51-ąją minutę pasižymėjo Shea Theodore'as, o likus vos 34 sekundėms iki kėlinio pabaigos įvartį pelnė ir Nathanas MacKinnonas.
Suomija iškart po trečiojo praleisto įvarčio paprašė iššūkio, esą, turėjo būti užfiksuota nuošalė. Teisėjai epizodą peržiūrėjo net keletą minučių, tačiau galiausiai buvo nuspręsta, kad nuošalės atakoje nebuvo.
Kanada iš viso atliko net 39 smūgius į vartų plotą, kai Suomija – tik 12.
Kanados finale lauks kito pusfinalio, kuriame susikaus JAV ir Slovakija, nugalėtojas.