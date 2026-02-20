Lietaus pertraukėlėmis naudojęsis V. Gaubas suklupo prieš 51-ąją pasaulio raketę

Lietuvis 6:7 (1:7), 4:6 pripažino argentiniečio Tomo Martino Etcheverry (ATP-51) pranašumą.
Kova vyko 2 val. 8 min.
51-oji pasaulio raketė jau pirmajame geime sugebėjo laimėti lietuvio padavimus, tačiau varžovui įsibėgėti neleidęs šiaulietis sekančiame geime atsakė tuo pačiu.
Pirmajame sete T. M. Etcheverry dar turėjo vieną progą laimėti lietuvio padavimus, bet ja nepasinaudojo ir kova nusikėlė į „tie-brake‘ą“. Jame argentinietis dominavo ir nesunkiai laimėjo.
Antrojo seto ketvirtajame geime M. T. Etcheverry laimėjo lietuvio padavimų seriją ir įgavo pranašumą.
8-ajame geime V. Gaubui paduodant kamuoliukus argentinietis susikūrė ne tik „brake point‘ą“, bet „match pointą“, tačiau dėl lietaus teisėjas sustabdė mačą, o V. Gaubui teko ilgoką laiką pagalvoti apie savo sekantį padavimą įtemptoje situacijoje rezultatui esant 30:40.
Laukimas padėjo ir lietuvis laimėjo geimą, tačiau mačas netrukus dėl lietaus vėl buvo sustabdytas.
Po valandos į kortą žengę tenisininkai pratęsė kovą, o V. Gaubas sugebėjęs laimėti varžovo padavimus išsaugojo savo galimybes laimėti kovą ir išlygino situaciją antrajame sete.
Deja jau 10-ajame geime lietuvis vėl pralaimėjo savo padavimų seriją ir baigė kelionę turnyre.
Už pasirodymą V. Gaubui atiteks 75 reitingo taškai ir kiek daugiau nei 36 tūkst. JAV dolerių.
Įdomu, jog 8-u reitingu turnyre skirstytas argentinietis tapo vieninteliu tenisininku šiame turnyre patekusiu į ketvirtfinalį.