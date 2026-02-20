Lietuvos vėliavą olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijoje neš M. Variakojytė ir M. Vaičiulis

36 metų lygumų slidininkas M.Vaičiulis dalyvavo 2010 metų Vankuverio ir 2018 metų Pjongčango žaidynėse, o 2022 metais Pekine jau turėjo vėliavnešio pareigas olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijoje.
18 metų dailiojo čiuožimo atstovė M.Variakojytė sulaukė savo olimpinio debiuto Milane, kuris buvo istorinis ir visai Lietuvai. Dar niekada iki šiol olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo asmeninėse varžybose savo atstovės Lietuva nėra turėjusi – iki šiol dalyvavo tik mūsų šokių ant ledo poros.
„Modestas – vienas labiausiai patyrusių rinktinės sportininkų, dalyvaujantis jau net ketvirtose žiemos olimpinėse žaidynėse. Todėl nusprendėme būtent jam patikėti šią garbę nešti Lietuvos trispalvę kartu su Meda, kurios debiutas olimpinėse žaidynėse buvo išties istorinis Lietuvai. Neabejoju, kad judviejų nešama trispalvė plačiai ir išdidžiai plevėsuos per uždarymo ceremoniją.
Euforiją sukėlė ne tik Lietuvoje: iš pirmų lūpų – liudijimas ką žaidynėse reiškė A. Reed ir S. Ambrulevičiaus šou
Italija yra neretai vadinama žiemos sporto lopšiu ir tai, kad žiemos olimpinės žaidynės čia sugrįžo po 20 metų pertraukos, buvo išties ypatinga. Gausiausia Lietuvos istorijoje mūsų olimpinė rinktinė tikrai jautė nuoširdų sirgalių palaikymą tribūnose, jautė palaikymą ir tų, kurie stebėjo žaidynes prie televizijos ekranų. Mes be galo džiaugiamės už kiekvieną mūsų olimpietį. Buvo ir džiuginančių rezultatų, ir pamokų, kurios dar bus analizuojamos, ir neįkainojamos patirtys. Viena žinau – kiekvienas startavęs sportininkas trasoje paliko visas jėgas“, – sakė olimpinė čempionė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
M. Vaičiulis Tezero slidinėjimo trasoje vykusiose varžybose vyrų sprinto klasikiniu stiliumi atrankos lenktynėse finišavo 66-as. Komandų sprinto laisvuoju stiliumi varžybose kartu su Tautvydu Strolia užėmė 21 vietą. Taip pat dėl kritimo nebaigė 10 km laisvuoju stiliumi varžybų.
Susiję straipsniai
„Sulaukiau klausimo iš Lietuvos olimpinės misijos vadovės Agnės Vanagienės – ar įvykdysiu šią misiją? Iškart sutikau – būtinai. Sužinojęs, kad man atitenka garbė nešti Lietuvos trispalvę, tikrai labai apsidžiaugiau. Manau, užplūs geros emocijos, tikra olimpinė dvasia ir taip smagiai užbaigsime olimpines žaidynes. Bus atsiminimas visam gyvenimui. Esu dėkingas už šią galimybę. Tai – didelė garbė“, – sakė M. Vaičiulis.
M. Variakojytė debiutuodama olimpinėse žaidynėse pasiekė geriausią sezono asmeninį rezultatą ir trumpojoje programoje buvo 27-a. Sužinojusi apie pareigas uždarymo ceremonijoje buvo labai maloniai nustebusi.
Pamatykite: akimirkos iš moterų biatlono sprinto lenktynių
„Toks siurprizas man buvo. Aišku, labai smagu, kad tokiam jaunam žmogui gali būti patikėtos pareigos nešti Lietuvos trispalvę, man tai didelė garbė ir atsakomybė. Labai malonu“, – su šypsena sakė M. Variakojytė.
Senovės Romos amfiteatre vyksiančioje uždarymo ceremonijoje dalyvaus septyni Lietuvos olimpiečiai: prie dviejų vėliavnešių prisijungs dailiojo čiuožimo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius, biatlonininkės Judita Traubaitė, Lidija Žurauskaitė, lygumų slidininkas Tautvydas Strolia. Iš mūsų šalies delegacijos uždarymo ceremonijoje dar dalyvaus komandos personalas, Lietuvos olimpinės misijos vadovai.
Atidarymo ceremonijoje Lietuvos vėliavą nešė šokių ant ledo pora A.Reed ir S.Ambrulevičius.
Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių uždarymo ceremoniją tiesiogiai stebėkite sekmadienį, 21 val. Lietuvos laiku, per LRT televiziją.
Meda VariakojytėModestas Vaičiulisuždarymo ceremonija
Rodyti daugiau žymių