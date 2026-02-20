Mirė legendinis Lietuvos rankinio treneris A. Taraskevičius

Apie netektį pranešė Lietuvos rankinio veteranų bendruomenė.
„Šiandien netekome ypatingo žmogaus, rankinio trenerio Antano Taraskevičiaus
Tai buvo treneris, kuris ne tik mokė žaisti rankinį, bet ir ugdė charakterį, pagarbą bei komandinę dvasią. Jo darbas ir atsidavimas paliko ryškų pėdsaką daugelio sportininkų gyvenimuose.
Susiję straipsniai
Šviesus atminimas išliks mūsų širdyse. Užuojauta visai rankinio bendruomenei, draugams, artimiesiems“, – skelbiama pranešime.
A.Taraškevičius 1984–1999 m. treniravo Lietuvos moterų rinktinę.
Jo vadovaujamos merginos 1993 m. žaidė Europos, o 1996 m. – pasaulio čempionate.
Iki šiol jokiam kitam treneriui nėra pavykę atvesti moterų rinktinės į pagrindinius čempionatus.