SportasKitos naujienos

Mirė legendinis Lietuvos rankinio treneris A. Taraskevičius

2026 m. vasario 20 d. 13:46
Lrytas.lt
Lietuvos rankinio bendruomenė sulaukė liūdnos žinios – mirė 83-ejų rankinio treneris Antanas Taraskevičius.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie netektį pranešė Lietuvos rankinio veteranų bendruomenė.
„Šiandien netekome ypatingo žmogaus, rankinio trenerio Antano Taraskevičiaus
Tai buvo treneris, kuris ne tik mokė žaisti rankinį, bet ir ugdė charakterį, pagarbą bei komandinę dvasią. Jo darbas ir atsidavimas paliko ryškų pėdsaką daugelio sportininkų gyvenimuose.
Susiję straipsniai
Šviesus atminimas išliks mūsų širdyse. Užuojauta visai rankinio bendruomenei, draugams, artimiesiems“, – skelbiama pranešime.
A.Taraškevičius 1984–1999 m. treniravo Lietuvos moterų rinktinę.
Jo vadovaujamos merginos 1993 m. žaidė Europos, o 1996 m. – pasaulio čempionate.
Iki šiol jokiam kitam treneriui nėra pavykę atvesti moterų rinktinės į pagrindinius čempionatus.
RankinisMirtisLietuvos moterų rankinio rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.