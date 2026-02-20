Netikėtumas Dohoje – J. Sinneris suklupo prieš čekų talentą

Italijos tenisininkas 6:7 (3:7), 6:2, 3:6 nusileido 20-mečiui čekui Jakubui Menšikui.
Tai buvo pirmoji tenisininkų dvikova tarpusavyje.
Pusfinalyje sensaciją pateikęs J. Menšikas susitiks su 21-erių prancūzu Arthuru Filsu (ATP-40).
Po traumingo sezono atsigavinėjantis prancūzas ketvirtfinalyje 6:3, 6:3 pranoko kitą čeką – Jiri Lehečką (ATP-22).
Kitame pusfinalyje susitiks reitingo lyderis Carlosas Alcarazas (ATP-1) ir Andrejus Rubliovas (ATP-14).
Ispanas ketvirtfinalyje 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 palaužė Kareną Kačanovą (ATP-17), o A. Rubliovas 6:3, 7:6 (7:2) pranoko graiką Stefanosą Tsitsipą (ATP-33).
Į pusfinalį patekę tenisininkai užsitikrino po 200 ATP reitingo taškų ir beveik po 152 tūkst. JAV dolerių.
