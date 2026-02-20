21-erių dailiojo čiuožimo deimantas ketvirtadienį užfiksavo istorinį šalies pasiekimą – septintąją vietą olimpinėse žaidynėse. Taip aukštai olimpiadoje dar nebuvo atsidūręs joks Estijos dailiojo čiuožimo olimpietis.
N. Petrokina iš viso surinko 210,82 balo. Maža to, tai buvo antras geriausias pasirodymas tarp visų europiečių (aukščiau už estę rikiavosi tik „neutraliems“ atletams atstovavusi rusė Adelija Petrosian).
Šiuo rezultatu N. Petrokina dar labiau pateisino savo, kaip Europos dailiojo čiuožimo deimanto vardą – estė net du kartus iš eilės buvo tapusi Senojo žemyno čempione (2025 m. ir 2026 m.).
„Kaip jūs patys matote – aš esu labai laiminga. Padariau visą savo darbą iki galo, išspaudžiau iš savęs maksimumą – tiek pasirodyme, tiek ir emocijose. Labai didžiuojuosi savimi“, – portalui Lrytas po savo olimpinio debiuto kalbėjo N. Petrokina.
Jos kelias į dailiojo čiuožimo elitą yra vertas knygos scenarijaus.
2020 metais jai buvo diagnozuota aplastinė anemija – sunki ir ypač reta kraujo liga. Dėl jos sportininkė ilgus metus praleido ligoninėje, jai buvo taikoma speciali terapija bei atlikta kaulų čiulpų transplantacija.
Sugrįžusi ant ledo ji ėmė vis labiau kilti laipteliais į viršų, bet vėliau ją pristabdė dar viena sveikatos problema – Achilo sausgyslės skausmai. Dėl jų estei teko dar kartą gultis ant operacinio stalo.
Skausmus ir sveikatos negandas įveikusi 21-erių estė dabar savo kraityje turi ne tik du Europos čempionato aukso medalius, bet ir neįkainojamą olimpinę patirtį.
„Kaip asmenybė tapau kur kas stipresnė, lygiai taip pat ir kaip atletė. Dabar galiu parašyti savo instagramo aprašyme, kad esu olimpietė (juokiasi). Ir ne šiaip olimpietė, o esu geriausiųjų septintuke, tai yra tikrai neįtikėtina. Esu labai laiminga.
Manau, kad pilnai atsakyčiau į šį klausimą man dar prireiks kelių dienų, reikia viską išanalizuoti“, – paklausta, ką ji išsineš iš šių olimpinių žaidynių, Lrytas atsakė olimpietė.
Ji neslėpė, kad žengiant ant Milano ledo ją itin kaustė jaudulys.
„Prieš trumpąją programą buvo labai daug streso, tiesiog siaubas (juokiasi). Įtampos netrūko ir dabar“, – šyptelėjo sportininkė.
Estijos olimpietė taip pat pasižymi ne tik neeiliniu talentu, bet ir itin didele širdimi. N. Petrokina kiekvieną kartą itin pergyvena ne tik dėl savo, bet ir dėl varžovių pasirodymų.
Sportininkė gyvena principu, kad kiekvienas varžybų dalyvis pasirodytų kaip įmanoma sėkmingiau.
„Olimpinės žaidynės visada yra tas renginys, kuriame netrūksta staigmenų. Matėme, kas darėsi vyrų dailiojo čiuožimo varžybose. Neturiu jokių varžovių, palaikau kiekvieną dalyvę.
Neslėpsiu, verkiau po Anastasijos Gubanovos (Sakartvelo atstovės) pasirodymo, nes ji turėjo tokį galingą pasirodymą, mane tai labai sujaudino“, – pridūrė estė.
