SportasKitos naujienos

Paralimpinėse žaidynėse – dviejų šalių sprendimas: boikotuos atidarymo ceremoniją

2026 m. vasario 20 d. 17:49
Ukrainos paralimpiečiai nedalyvaus kitą mėnesį vyksiančių Milano-Kortinos žiemos paralimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje, protestuodami prieš Tarptautinio paralimpinio komiteto (TPK) sprendimą leisti Rusijos sportininkams varžytis po savo šalies vėliava, pranešė Ukrainos nacionalinis paralimpinis komitetas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Ukrainos paralimpinė rinktinė ir Ukrainos nacionalinis paralimpinis komitetas boikotuoja 14-ųjų žiemos paralimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją ir reikalauja, kad Ukrainos vėliava nebūtų naudojama 2026 m. paralimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje!“ – sakoma ketvirtadienį vėlai vakare paskelbtame komiteto pareiškime.
Vėliau penktadienį prie jų prisijungė čekai. „Jokiu būdu nedalyvausime atidarymo ceremonijoje, – sakoma Čekijos paralimpinio komiteto pareiškime. – Nesutinkame, kad žaidynėse dalyvautų rusai ir baltarusiai. Visada buvome prieš jų sugrįžimą bet kokia forma.“
„Kol tęsiasi agresija Ukrainoje, Rusijos ir Baltarusijos sportininkams nėra vietos tarptautiniuose renginiuose“, – sakoma jame.
Susiję straipsniai
Šis sprendimas seka po Ukrainos vyriausybės pareigūnų trečiadienį paskelbto sprendimo boikotuoti ceremoniją, kuri vyks Veronoje kovo 6 d. 
TPK atsisakė komentuoti, kai penktadienį į ją kreipėsi AFP, pridūrusi, kad palaiko ryšį su Ukrainos paralimpiniu komitetu.
Ukrainos pyktį sukėlė TPK sprendimas leisti šešiems rusams ir keturiems baltarusiams dalyvauti Milano-Kortinos paralimpinėse žaidynėse po savo vėliavomis, o ne kaip neutraliems sportininkams.
Rusijai ir Baltarusijai buvo uždrausta dalyvauti 2022 m. žiemos paralimpinėse žaidynėse prasidėjus karui Ukrainoje, nors po dvejų metų Paryžiaus vasaros paralimpinėse žaidynėse jiems buvo leista varžytis kaip neutraliems sportininkams.
paralimpinės žaidynėsUkrainaČekija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.