Paralimpinėse žaidynėse – dviejų šalių sprendimas: boikotuos atidarymo ceremoniją

„Ukrainos paralimpinė rinktinė ir Ukrainos nacionalinis paralimpinis komitetas boikotuoja 14-ųjų žiemos paralimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją ir reikalauja, kad Ukrainos vėliava nebūtų naudojama 2026 m. paralimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje!“ – sakoma ketvirtadienį vėlai vakare paskelbtame komiteto pareiškime.
Vėliau penktadienį prie jų prisijungė čekai. „Jokiu būdu nedalyvausime atidarymo ceremonijoje, – sakoma Čekijos paralimpinio komiteto pareiškime. – Nesutinkame, kad žaidynėse dalyvautų rusai ir baltarusiai. Visada buvome prieš jų sugrįžimą bet kokia forma.“
„Kol tęsiasi agresija Ukrainoje, Rusijos ir Baltarusijos sportininkams nėra vietos tarptautiniuose renginiuose“, – sakoma jame.
Šis sprendimas seka po Ukrainos vyriausybės pareigūnų trečiadienį paskelbto sprendimo boikotuoti ceremoniją, kuri vyks Veronoje kovo 6 d.
TPK atsisakė komentuoti, kai penktadienį į ją kreipėsi AFP, pridūrusi, kad palaiko ryšį su Ukrainos paralimpiniu komitetu.
Ukrainos pyktį sukėlė TPK sprendimas leisti šešiems rusams ir keturiems baltarusiams dalyvauti Milano-Kortinos paralimpinėse žaidynėse po savo vėliavomis, o ne kaip neutraliems sportininkams.
Rusijai ir Baltarusijai buvo uždrausta dalyvauti 2022 m. žiemos paralimpinėse žaidynėse prasidėjus karui Ukrainoje, nors po dvejų metų Paryžiaus vasaros paralimpinėse žaidynėse jiems buvo leista varžytis kaip neutraliems sportininkams.