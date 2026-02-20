Po šalių boikoto – žaidynių organizatorių atsakas: kaltina manipuliacija

„Mes suprantame, kad daugelis šalių yra nepatenkintos šiuo sprendimu, tačiau tai buvo labai demokratiškas procesas“, – Ukrainai ir Čekijai nusprendus boikotuoti renginio atidarymo ceremoniją teigė komiteto atstovas Craigas Spence'as.
Pasak jo, Čekija ir dar keletas šalių jau nusprendė nesiųsti sportininkų į kovo 6 d. Veronoje įvyksiančią ceremoniją, nes kitą dieną jie varžysis toli nuo šios Italijos miesto esančiose vietovėse.
„Daugelis šalių, kurios jau ir taip neplanavo siųsti atstovų į ceremoniją dėl pasirodymo... dabar teigia, kad tai yra boikotas“, – naujienų agentūrai AFP sakė C. Spence'as.
Jis pridūrė, kad Tarptautinis paralimpinis komitetas iš Prahos ar Kijevo negavo jokios oficialios informacijos apie boikotą ir kad „viskas vyko žiniasklaidos priemonėse“.