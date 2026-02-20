SportasKitos naujienos

Po šalių boikoto – žaidynių organizatorių atsakas: kaltina manipuliacija

2026 m. vasario 20 d. 19:31
Sprendimas leisti Rusijai ir Baltarusijai dalyvauti artėjančiose Milano-Kortinos žiemos paralimpinėse žaidynėse buvo priimtas po „demokratinio balsavimo“, kurį surengė Tarptautinio paralimpinio komiteto (TPK) nariai, penktadienį naujienų agentūrai AFP pranešė TPK atstovas.
„Mes suprantame, kad daugelis šalių yra nepatenkintos šiuo sprendimu, tačiau tai buvo labai demokratiškas procesas“, – Ukrainai ir Čekijai nusprendus boikotuoti renginio atidarymo ceremoniją teigė komiteto atstovas Craigas Spence'as.
Pasak jo, Čekija ir dar keletas šalių jau nusprendė nesiųsti sportininkų į kovo 6 d. Veronoje įvyksiančią ceremoniją, nes kitą dieną jie varžysis toli nuo šios Italijos miesto esančiose vietovėse.
„Daugelis šalių, kurios jau ir taip neplanavo siųsti atstovų į ceremoniją dėl pasirodymo... dabar teigia, kad tai yra boikotas“, – naujienų agentūrai AFP sakė C. Spence'as.
Jis pridūrė, kad Tarptautinis paralimpinis komitetas iš Prahos ar Kijevo negavo jokios oficialios informacijos apie boikotą ir kad „viskas vyko žiniasklaidos priemonėse“.
