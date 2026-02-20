Šiurpus incidentas – sąmonės netekusi olimpinė čempionė iš trasos išgabenta neštuvais

Laisvojo stiliaus slidinėjimo pusvamzdžio (halfpipe) 33-ejų sportininkė nesėkmingai leidosi po vieno iš savo triukų.
C. Sharpe krisdama galva trenkėsi į sniegą, neteko sąmonės, o medicinos darbuotojai iš karto atletei parūpino kaklo įtvirtinimą bei neštuvus.
Visų laimei sportininkė jau po kelių minučių su šypsena mojavo sirgaliams, taip parodydama, kad jai viskas gerai.
Tiesa, pirmuoju bandymu surinkusi 88.25 balo C. Sharpe užfiksavo trečią geriausią pasirodymą kvalifikacijoje ir pateko į finalą, kuris vyks šeštadienį 20.30 val.
Ar finale sportininkė pasirodys nėra aišku.
C. Sharp 2018 m. Pjongčango olimpinėse žaidynėse laimėjo auksą, o 2022 m. Pekino olimpiadoje – sidabrą.
