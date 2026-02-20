SportasKitos naujienos

Šiurpus incidentas – sąmonės netekusi olimpinė čempionė iš trasos išgabenta neštuvais

2026 m. vasario 20 d. 14:31
Lrytas.lt
Žiemos olimpines žaidynes sukrėtė dar vienas šiurpus incidentas. Po nesėkmingo nusileidimo sąmonės neteko buvusi olimpinė čempionė, kanadietė Cassie Sharpe.
Laisvojo stiliaus slidinėjimo pusvamzdžio (halfpipe) 33-ejų sportininkė nesėkmingai leidosi po vieno iš savo triukų.
C. Sharpe krisdama galva trenkėsi į sniegą, neteko sąmonės, o medicinos darbuotojai iš karto atletei parūpino kaklo įtvirtinimą bei neštuvus.
Visų laimei sportininkė jau po kelių minučių su šypsena mojavo sirgaliams, taip parodydama, kad jai viskas gerai.
Tiesa, pirmuoju bandymu surinkusi 88.25 balo C. Sharpe užfiksavo trečią geriausią pasirodymą kvalifikacijoje ir pateko į finalą, kuris vyks šeštadienį 20.30 val.
Ar finale sportininkė pasirodys nėra aišku.
C. Sharp 2018 m. Pjongčango olimpinėse žaidynėse laimėjo auksą, o 2022 m. Pekino olimpiadoje – sidabrą.
