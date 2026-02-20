Vakarėlį Milane užkūrusi amerikietė triumfavo moterų dailiojo čiuožimo varžybose

Skirtingai nei vyrų varžybose, šįkart geriausiai trumpojoje programoje pasirodžiusios atletės laisvojoje programoje neklydo ir išlaikė pirmąsias tris pozicijas, tačiau rokiruočių buvo.
Pagal nuotaikingą Donna Summer dainą „MacArthur Park Suite“ pasirodžiusi amerikietė Alysa Liu užkūrė vakarėlį Milane ir linksmindama visa susirinkusią publiką laisvojoje programoje surengė geriausią pasirodymą ir surinko 150.20 balo. Visgi trumpojoje programoje ji liko trečia su 76.59 balo ir iš viso surinko 226.79 balo, tad jai nerimu teko stebėti sekančių japonių pasirodymus
Trumpojoje programoje antra su 77.23 balo likusi Kaori Sakamoto finaliniame čiuožime pasirodė pagal La vie en rose, Non je ne regrette rien ir Hymne a l'amour dainas. Sportininkės pasirodymas buvo įvertintas 147.67 balo ir iš viso su 224.90 balo japonė liko už amerikietės nugaros.
Tiesa, pasirodymo metu K. Sakamoto vienu metu pasirinko atlikti kiek paprastesnį šuolį nei planavo iš pradžių, dėl ko sulaukė mažesnio balo. Japonė po pasirodymo neslėpė apmaudo, o kaip vėliau paaiškėjo, planuotas šuoliukas būtų jai padėjęs aplenkti A. Liu.
Galiausiai eilė atėjo 17-metei japonei Ami Nakai. Sportininkė laisvosios programos pasirodymą atliko pagal „What a Wonderful World“ dainą.
Nors didelių klaidų A. Nakai ir nepadarė, teisėjų ji nesužavėjo, surinko 140.45 balo ir iš viso su 219.16 balo liko trečioje vietoje.