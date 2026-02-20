Visiškas dominavimas: pasiektas naujas visų laikų žiemos olimpinių žaidynių medalių rekordas

Auksą iškovojo norvegas Johannesas Dale-Skjevdalis, sidabrą – kitas norvegas Sturla Holmas Laegreidas, bronzą – prancūzas Quentinas Fillonas Maillet.
J. Dale-Skjevdalis surengė nuostabų pasirodymą, pataikydamas į visus 20 taikinių, daugiau nei 10 sekundžių lenkdamas antroje vietoje likusį tautietį ir iškovodamas savo pirmąjį olimpinį medalį.
Tai buvo jau 17-asis Norvegijos aukso medalis Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse. 17 aukso medalių – naujasis visų laikų žiemos olimpinių žaidynių rekordas. Anksčiau šis rekordas priklausė taip pat norvegams, Pekino olimpiadoje prieš ketverius metus iškovojusiems 16 medalių.
Jokia kita valstybė šiose olimpinėse žaidynėse nėra pasiekusi dviženklio aukso medalių skaičiaus.
Norvegai lyderiauja medalių įskaitoje jau ketvirtą žiemos olimpiadą iš eilės. Norvegija yra ir visų laikų lyderė žiemos olimpinėse žaidynėse, iš viso iškovojusi daugiau nei 400 medalių. Antroje visų laikų medalių lentelėje rikiuojasi JAV, trečioje – Vokietija.
Prancūzui Q. Fillonui Maillet penktadienio popietė taip pat buvo ypatinga – jis tapo visų laikų tituluočiausiu Prancūzijos olimpiečiu. Jo sąskaitoje – devyni olimpiniai medaliai.
Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių medalių lentelę galite rasti čia.