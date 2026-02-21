SportasKitos naujienos

Amerikiečiai be vargo susitvarkė su Slovakija ir kovos dėl olimpinio aukso

2026 m. vasario 21 d. 10:40
Lrytas.lt
Penktadienį Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių vyrų ledo ritulio turnyro pusfinalyje JAV rinktinė užtikrintai 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) nugalėjo Slovakijos komandą ir iškovojo kelialapį į finalą.
Daugiau nuotraukų (1)
Amerikiečiai pamatus pergalei paklojo jau pirmajame kėlinyje, kai pasižymėjo Dylanas Larkinas ir Tage’as Thompsonas.
Antrajame kėlinyje JAV persvara tapo triuškinanti – du kartus pasižymėjo Jackas Hughesas, dar vieną įvartį pridėjo Jackas Eichelas. Slovakai į tai atsakė tik dviem įvarčiais trečiajame kėlinyje.
Finale JAV rinktinė sekmadienį susitiks su Kanada, kuri kitame pusfinalyje dramatiškai 3:2 palaužė Suomijos ledo ritulininkus.
Aukso medalių dvikova vyks sekmadienį nuo 15.00 val. Slovakijos komanda šeštadienį žais rungtynes dėl bronzos medalių prieš Suomiją.
Susiję straipsniai
2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)Ledo ritulysJAV ledo ritulio rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.