Amerikiečiai be vargo susitvarkė su Slovakija ir kovos dėl olimpinio aukso

Amerikiečiai pamatus pergalei paklojo jau pirmajame kėlinyje, kai pasižymėjo Dylanas Larkinas ir Tage’as Thompsonas.
Antrajame kėlinyje JAV persvara tapo triuškinanti – du kartus pasižymėjo Jackas Hughesas, dar vieną įvartį pridėjo Jackas Eichelas. Slovakai į tai atsakė tik dviem įvarčiais trečiajame kėlinyje.
Finale JAV rinktinė sekmadienį susitiks su Kanada, kuri kitame pusfinalyje dramatiškai 3:2 palaužė Suomijos ledo ritulininkus.
Aukso medalių dvikova vyks sekmadienį nuo 15.00 val. Slovakijos komanda šeštadienį žais rungtynes dėl bronzos medalių prieš Suomiją.