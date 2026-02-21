Ketvirtfinalyje tik po pratęsimo palaužę čekus, kanadiečiai penktadienį vykusiame pusfinalyje turėjo panaikinti dviejų įvarčių deficitą prieš Suomiją.
2:0 antrojo kėlinio metu pirmavę suomiai gavo tris iš eilės varžovų smūgius ir paskutinę trečiojo kėlinio minutę Kanadai pavyko išplėšti dramatišką pergalę 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).
„Labai apmaudus pralaimėjimas, atidavėme jiems per daug galimybių. Žaidėme prieš labai gerą komandą... Sunku kažką daugiau ir pasakyti“, – portalui Lrytas po pralaimėjimo kalbėjo suomis Joelis Armia.
Olimpinių čempionų titulą gynę Suomijos ledo ritulininkai dar pirmajame kėlinyje pritildė Milano arenos tribūnas užpildžiusių Kanados sirgalių triukšmą.
Antrojo kėlinio metu laukė dar vienas suomių įvartis, o sunkiai savo žaidimą atradę kanadiečiai jau buvo įsprausti į kampą.
Vis dėlto tiek antrojo kėlinio viduriu vaizdas ėmė keistis – Kanados NHL žvaigždės pradėjo visiškai dusinti varžovus, o atakų škvalas padėjo išlyginti rezultatą.
Rungtynių herojumi tapo likus 36 sek. iki trečiojo kėlinio pabaigos Kanadą į priekį išvedęs Nathanas MacKinnonas.
„Visada svarbiausia yra kovoti ir tikėti vieni kitais, svarbiausia nenustoti kovoti. Buvo daug spaudimo, prireikė nemažai laiko, kad atliktume savo darbą, bet svarbiausia, kad tai padarėme.
Esame gera komanda, tiesiog turime išlikti procese. Reikia kantrybės, tada ir geri dalykai ateis su laiku. Mačas trunka 60 minučių, taip, prireikė laiko, bet mes savo darbą padarėme“, – Lrytas samprotavo kanadietis Coltonas Parayko.
Vis dėlto pergalingas Kanados įvartis sukėlė ir nemažai aistrų.
Suomijos rinktinės treneris po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje teigė, kad įvartis neturėjo būti įskaitytas dėl taisyklių pažeidimo.
„Mūsų nuomone, trečiasis įvartis neturėjo būti įskaitytas, nes jis buvo įmuštas pažeidus nuošalės taisyklę. Tai buvo labai sudėtinga situacija, nelengvas sprendimas. Vis dėlto dabar tai jau yra praeitis. Viskas baigta“, – samprotavo Antti Pennanenas.
Nemažai aistrų socialinėje erdvėje sukėlė ir faktas, kad šiam mačui teisėjavo du arbitrai iš Kanados.
Vis dėlto Suomijos treneris po mačo apie tai nebuvo per daug linkęs kalbėti.
Tuo metu C. Parayko šią pergalę skyrė traumuotam komandos kapitonui Sydney Crosby. Kanados ledo ritulio legenda buvo stipriai sužeistas ketvirtfinalio mače prieš Čekiją ir pusfinalyje nežaidė.
„Žinome, ką šiam žmogui reiškia Kanada, ką jam reiškia šios šalies vėliava. Sunku matyti, kai jis nežaidžia, bet turime judėti į priekį. Tikimės, kad jam viskas bus geriau“, – teigė „St. Louis Blues“ gynėjas.
Olimpinių žaidynių ledo ritulio vyrų turnyro finale kanadiečiai susikaus su JAV rinktine.
Paskutinį kartą šios komandos tarpusavyje olimpiniame finale žaidė prieš 16 metų – 2010-ųjų Vankuverio žaidynėse. Tąsyk pergalę po dramatiškos pratęsimo kovos šventė kanadiečiai, o jiems auksą nulėmė pergalingas S. Crosby įvartis.
