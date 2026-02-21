Estija iškovojo pirmąjį medalį Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse

Estijai sidabrą nuskynė 19-metis Henris Sildaru, užėmęs antrą vietą akrobatinio slidinėjimo pusvamzdžio (angl. halfpipe) rungtyje.
Estas trečiuoju bandymu surinko 93 balus ir vos 0,75 balo atsiliko nuo pirmąją vietą iškovojusios amerikiečio Alexo Ferreira (93,75 balo). Bronzą iškovojo kanadietis Brendanas Mackay'us (91 balas).
„Medalis yra nuostabu! Vykdamas į olimpiadą nesitikėjau laimėti medalio. Tikrai galvojau, kad, jei viską atliksiu teisingai, šansą turėsiu. Dabar ant kaklo turiu medalį – labai smagu“, – estų ERR televizijai po varžybų teigė H. Sildaru.
H. Sildaru akrobatinio slidinėjimo pasaulyje buvo pastebėtas jau prieš penketą metų, kai būdamas vos 14-os laimėjo pasaulio jaunimo čempionatą.
Milano-Kortinos olimpiadoje estas dalyvavo ir kitose dviejose šios rungties disciplinose: akrobatinio nusileidimo (angl. slopestyle) ir didžiojo šuolio (angl. Big Air), kur atitinkamai liko 21-as ir 22-as bei į finalus nepateko.
Estijos prezidentas Alaras Karis džiaugėsi tautiečio pasiekimu.
„Estija dar kartą parodė, kad yra didžiulė jėga akrobatiniame slidinėjime. Sveikinimai Henriui Sildaru su laimėtu sidabru. Koks fantastinis vakaras, kai Estijos nepriklausomybės diena tik už keletos dienų. Tegyvuoja Henris, tegyvuoja Estija!“, – socialiniame tinkle X rašė A. Karis.
Sidabrą iškovojusi Estija atsidūrė medalių lentelėje ir dabar joje užima 25-ą vietą. Viena vieta aukščiau – Baltijos sesė Latvija, savo sąskaitoje turinti po vieną sidabro ir bronzos medalį.
Nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais Estija žiemos olimpinėse žaidynėse yra iškovojusi 9 medalius: 4 aukso, 3 sidabro ir 2 bronzos.