Kaune startuoja „UTMA 17“ kovos menų turnyras

Šeštadienio vakarą į ringą iš viso lips 28 kovotojai – numatyta 14 kovų.
„UTMA 17“ renginyje vyks dvi kovos dėl čempiono diržo. Pirmojoje neseniai UTMA 77 kg svorio kategorijos kikbokso čempionu tapęs Mantvydas Perednis gins titulą kovoje prieš Raimondą Krilavičių. Pagrindinėje vakaro akistatoje dėl diržo svorio kategorijoje iki 75 kg susikaus Nauris Lukošiūnas ir serbas Nikola Cvetkovičius.
Į Lietuvą taip pat sugrįžta po griausmingo debiuto abejingų nepalikęs Izraelio atstovas Ahavatas Gordonas. „Muay Thai“ kovoje su MMA pirštinėmis (svorio kategorija iki 63,5 kg) jis stos prieš turką Ali Koyuncu.
Pavojingą dvikovą žada ir Deividas Danyla, pagal tas pačias taisykles (iki 66 kg) susikausiantis su turku Cengizu Lale’u. Organizacijos absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderis Dominykas Dirkstys svorio kategorijoje iki 89 kg susitiks su pavojingu Moldovos kovotoju Maximu Zaplitnii.
Pagrindinės kovos (ne anksčiau nei 21.00 val.)
Nauris Lukošiūnas (74,75 kg, 0–1 UTMA) – Nikola Cvetkovičius (75 kg, 2–0 UTMA, čempionas) Svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas – kova dėl čempiono diržo
Mantvydas Perednis (77 kg, 5–2 UTMA, čempionas) – Raimondas Krilavičius (77 kg, 3–1 UTMA) Svorio kategorija iki 77 kg, kikboksas – kova dėl čempiono diržo
Ahavat Gordon (63,15 kg, 1–0 UTMA, Izraelis) – Ali Koyuncu (63,2 kg, 0–0 UTMA, Turkija) Svorio kategorija iki 63,5 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Deividas Danyla (66,15 kg, 3–2 UTMA) – Cengiz Lale (66,25 kg, 0–0 UTMA, Turkija) Svorio kategorija iki 66 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Dominykas Dirkstys (88,7 kg, 11–2 UTMA) – Maximas Zaplitnii (89,05 kg, 0–0 UTMA, Moldova) Svorio kategorija iki 89 kg, kikboksas
Justinas Gedminas (66,7 kg, 2–1 UTMA) – Osvaldas Fedorovič (66,7 kg, 4–2 UTMA) Svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Ignas Pauliukevičius (94,5 kg, 5–0 UTMA) – Faruk Bulama (94,4 kg, 0–0 UTMA, Turkija) Svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Preliminarios kovos (ne anksčiau nei 19.00 val.)
Mindaugas Narauskas (74,9 kg, 3–2 UTMA) – Akramas Belmekki (75 kg, 0–0 UTMA, Marokas) Svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3–1–1) – Sabri Ben Henia (74,3 kg, 0–0 UTMA, Tunisas) Svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Dovydas Levickis (63,3 kg, 6–1 UTMA) – Arsenijus Nikolajevas (63,7 kg, 0–0 UTMA, Latvija) Svorio kategorija iki 64 kg, kikboksas
Dovydas Rimkus (77,1 kg, 5–6 UTMA) – Adi Durakovič (76,8 kg, 0–0 UTMA) Svorio kategorija iki 78 kg, kikboksas
Pirmosios preliminarios kovos (18.00 val.)
Arnoldas Misiūnas (79,3 kg, 2–3–1 UTMA) – Danyla Matiukov (78,5 kg, 1–2 UTMA) Svorio kategorija iki 79 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis (63,9 kg, 1–2 UTMA) – Romualdas Auga (65,5 kg, 1–2 UTMA) Svorio kategorija iki 66 kg, kikboksas
Tomas Banskis (79,8 kg, 2–0 UTMA) – Vidak Blazič (79,5 kg, 0–0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
