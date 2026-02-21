Milžiniška nelaimė ant olimpinio ledo: lenkei pačiūžos ašmenys perpjovė veidą

Incidentas nutiko moterų 1500 metrų rungties metu, kai K. Sellier kartu su itale Ariana Fontana ir amerikiete Kristen Santos-Griswold krito ant ledo.
Pastaroji buvo nubausta už neteisėtą linijos kirtimą – šis momentas ir tapo nelaimės priežastimi. Lenktynės buvo nedelsiant sustabdytos, o lenkė uždengta dideliu baltu audeklu, kad žiūrovai nematytų, kaip medikai teikia pagalbą. Ant ledo liko daug kraujo, kurį savanoriai bandė nuvalyti.
Iš arenos išnešama ant neštuvų sportininkė dar spėjo pakelti nykštį, parodydama, kad laikosi gerai. Kiek vėliau Lenkijos delegacija pranešė, kad rimtesnių sužalojimų pavyko išvengti – akiai nepakenkta, o prieš išvykstant į ligoninę K. Sellier buvo susiūta kirstinė žaizda.
Nukentėjusi per griūtį A. Fontana taip pat patyrė smulkesnius sužeidimus, tačiau sugebėjo tęsti varžybas ir galiausiai finišavo penkta. Italijos legenda siekė istorinio rezultato – dar vienas medalis būtų leidęs jai susilyginti su norvege Marit Bjørgen kaip tituluočiausia visų laikų žiemos olimpiete. Šiuo metu A. Fontanos sąskaitoje – 15 olimpinių medalių, o norvegė jų turi 16.
Moterų 1500 m rungties nugalėtoja tapo korėjietė Gilli Kim, sidabro medaliu džiaugėsi jos tautietė Minjeong Choi, o bronza atiteko amerikietei Corinne Stoddard.