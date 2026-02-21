SportasKitos naujienos

O. Pikul bučinys prieš kovą ir pergalė ringe – D. Dirkstys teisėjų sprendimu palaužė varžovą iš Moldovos

2026 m. vasario 21 d. 22:17
Lrytas.lt
„UTMA 17“ kovos menų vakaras Kauno „Žalgirio“ arenoje nestokojo nei sportinės intrigos, nei šou elementų. Antrojoje „Main Card“ dalyje į ringą žengė Dominykas Dirkstys, kuriam teko akistata su moldavu Maximu Zaplitnii.
Daugiau nuotraukų (36)
Klaipėdietis į kovą buvo palydėtas itin išskirtinai. Iš pradžių arenoje skambėjo atlikėjo Mino kūriniai „Be meilės mirti galiu“ ir „Mergaitė, kuri kvepia braškėmis“, tačiau vėliau sekė tai, ko laukė didžioji dalis žiūrovų – savo pasirodymą atliko D. Dirksčio mylimoji Oksana Pikul.
Jos daina „Olialia pupytės“ pakėlė areną ant kojų, o publikos ovacijos netilo. Po muzikinio pasirodymo pora dar labiau įkaitino atmosferą – O. Pikul ir D. Dirkstys apsikeitė bučiniu, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, tapo savotišku sėkmės simboliu.
Klaipėdietis nuo pat pirmųjų sekundžių ėmėsi iniciatyvos ir agresyviai puolė Maximą Zaplitnii.

D. Sleva vengė kalbėti apie apsižodžiavimą rungtynių metu: „Aš vis dar piktas“

Vis dėlto moldavas atlaikė pradinį spaudimą ir išgyveno pirmąsias kelias minutes, nepaisant patirtų rankų ir kojų smūgių. Antrajame raunde D. Dirkstys dar labiau padidino tempą ir aktyviai ieškojo nokauto, tačiau varžovas išliko atsargus ir sugebėjo perimti iniciatyvą – teisėjų vertinimu, ši raundo dalis atiteko M. Zaplitnii.
Trečiajame raunde abiem kovotojams pradėjo trūkti jėgų, smūgiai prarado aštrumą, o kova tapo atsargesnė. Nors po finalinio skambučio kilo šioks toks neapibrėžtumas, teisėjų sprendimas buvo aiškus – Dominykas Dirkstys triumfavo rezultatu 2:1
