O. Pikul bučinys prieš kovą ir pergalė ringe – D. Dirkstys teisėjų sprendimu palaužė varžovą iš Moldovos

Klaipėdietis į kovą buvo palydėtas itin išskirtinai. Iš pradžių arenoje skambėjo atlikėjo Mino kūriniai „Be meilės mirti galiu“ ir „Mergaitė, kuri kvepia braškėmis“, tačiau vėliau sekė tai, ko laukė didžioji dalis žiūrovų – savo pasirodymą atliko D. Dirksčio mylimoji Oksana Pikul.
Jos daina „Olialia pupytės“ pakėlė areną ant kojų, o publikos ovacijos netilo. Po muzikinio pasirodymo pora dar labiau įkaitino atmosferą – O. Pikul ir D. Dirkstys apsikeitė bučiniu, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, tapo savotišku sėkmės simboliu.
Klaipėdietis nuo pat pirmųjų sekundžių ėmėsi iniciatyvos ir agresyviai puolė Maximą Zaplitnii.
Vis dėlto moldavas atlaikė pradinį spaudimą ir išgyveno pirmąsias kelias minutes, nepaisant patirtų rankų ir kojų smūgių. Antrajame raunde D. Dirkstys dar labiau padidino tempą ir aktyviai ieškojo nokauto, tačiau varžovas išliko atsargus ir sugebėjo perimti iniciatyvą – teisėjų vertinimu, ši raundo dalis atiteko M. Zaplitnii.
Trečiajame raunde abiem kovotojams pradėjo trūkti jėgų, smūgiai prarado aštrumą, o kova tapo atsargesnė. Nors po finalinio skambučio kilo šioks toks neapibrėžtumas, teisėjų sprendimas buvo aiškus – Dominykas Dirkstys triumfavo rezultatu 2:1