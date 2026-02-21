Olimpines žaidynes A. Reed ir S. Ambrulevičius uždarė roko ritmu

Lietuvių pora šokį atliko pagal legendinės grupės „Guns N’ Roses“ kūrinius „Welcome to the Jungle“ ir „Paradise City“.
Pasirodymo metu čiuožėjai panaudojo Lietuvos ir Italijos vėliavas, o tai sukėlė gausias vietos publikos ovacijas. Į parodomąją programą buvo pakviesti visų rungčių prizininkai bei dalis kitų išsiskyrusių sportininkų.
Tarp jų – olimpiniai čempionai prancūzai Laurence Fournier‑Beaudry ir Guillaume Cizeronas, sidabro medalių laimėtojai amerikiečiai Madison Chock ir Evanas Batesas, bronzininkai kanadiečiai Piper Gilles ir Paulas Poirier bei Italijos atstovai Charlene Guignard ir Marco Fabbri. Primename, kad Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius olimpinėse varžybose užėmė šeštąją vietą.
Tai – antras geriausias Lietuvos dailiojo čiuožimo pasiekimas žiemos olimpinėse žaidynėse. Aukštesnę poziciją iki šiol buvo pavykę iškovoti tik Margaritai Drobiazko ir Povilui Vanagui, kurie 2002 metais Solt Leik Sityje liko penkti.