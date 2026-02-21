SportasKitos naujienos

Olimpinėse žaidynėse lenkei pačiūžai perrėžus veidą – naujausia informacija apie sportininkės būklę

2026 m. vasario 21 d. 14:09
Lrytas.lt
Sunkią traumą Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse patyrusi Lenkijos greitojo čiuožimo atstovė Kamila Sellier sekmadienį laukia itin svarbių medicininių tyrimų, pranešė Lenkijos olimpinės žaidynių vadovas.
Incidentas įvyko šeštadienį moterų 1500 metrų lenktynėse. K. Sellier, susidūrusi su itale Ariana Fontana ir amerikiete Kristen Santos‑Griswold, krito ant ledo, o varžovės pačiūžų ašmenys perpjovė jai veidą virš kairės akies.
Už neteisėtą linijos kirtimą amerikietei buvo skirta bauda, o lenktynės – nedelsiant sustabdytos. Sportininkei pagalba buvo suteikta dar arenoje – ji buvo uždengta audeklu, vėliau išgabenta ant neštuvų.

Palikdama areną K. Sellier pakėlė nykštį, bandydama nuraminti sukrėstus žiūrovus. Ant ledo liko matomi kraujo pėdsakai. Iš pradžių Lenkijos delegacija informavo, kad didžiausio pavojaus išvengta – sportininkės akis nebuvo pažeista, o žaizda buvo susiūta prieš išvykstant į ligoninę.
