Olimpinėse žaidynėse lenkei pačiūžai perrėžus veidą – naujausia informacija apie sportininkės būklę

Incidentas įvyko šeštadienį moterų 1500 metrų lenktynėse. K. Sellier, susidūrusi su itale Ariana Fontana ir amerikiete Kristen Santos‑Griswold, krito ant ledo, o varžovės pačiūžų ašmenys perpjovė jai veidą virš kairės akies.
Už neteisėtą linijos kirtimą amerikietei buvo skirta bauda, o lenktynės – nedelsiant sustabdytos. Sportininkei pagalba buvo suteikta dar arenoje – ji buvo uždengta audeklu, vėliau išgabenta ant neštuvų.
Grįžimą į paralimpiadą temdo leidimas dalyvauti agresorėms: Lietuva sieks užkirsti kelią
Palikdama areną K. Sellier pakėlė nykštį, bandydama nuraminti sukrėstus žiūrovus. Ant ledo liko matomi kraujo pėdsakai. Iš pradžių Lenkijos delegacija informavo, kad didžiausio pavojaus išvengta – sportininkės akis nebuvo pažeista, o žaizda buvo susiūta prieš išvykstant į ligoninę.