Patvirtinta: balandį UTMA ringe – S. Maslobojevo ir I. Pauliukevičiaus dvikova

2026 m. vasario 21 d. 21:39
UTMA paskelbė kovą, apie kurią kalbės visi: organizacija oficialiai patvirtino, jog balandžio 18 dieną „UTMA 18“ turnyre ringe susirems Ignas Pauliukevičius ir Sergejus Maslobojevas.
Dvikova vyks pusiau sunkiojo svorio kategorijoje iki 95 kilogramų. Apie būsimą susitikimą paskelbta šeštadienį vykusio „UTMA 17“ turnyro metu. Jame I. Pauliukevičius iškovojo šeštą pergalę organizacijoje iš tiek pat galimų, o penktą kartą triumfavo nokautu.
23-ejų kaunietis jau pirmajame raunde užbaigė kovą su turku Faruku Bulama. Po dvikovos F. Bulama prašė revanšo, tačiau netrukus situacija pakrypo visai kita linkme – į ringą žengė Sergejus Maslobojevas, kuris su I. Pauliukevičiumi apsikeitė aštriais žodžiais, taip oficialiai pažymėdamas būsimos kovos pradžią.

„Ačiū organizacijai, kad suteikia jauniems kovotojams galimybę kilti ir patikėti savimi. Galbūt viskas vyksta labai greitai, bet aš čia esu pasiruošęs“, – kalbėjo I. Pauliukevičius, dar žinomas pravarde Tysonas.
Jis pabrėžė nejaučiantis jokios baimės ir teigė, kad kova su vienu geriausių pasaulio kovotojų jam yra iššūkis, kurio jis laukė. 38-erių S. Maslobojevas į kalbas atsakė griežtai, pažadėdamas ringe „sugrąžinti visus žodžius atgal“. Visgi Pauliukevičius pripažino, kad nepaisant emocijų, jam bus garbė dalintis ringu su tokiu varžovu. Maslobojevas UTMA organizacijoje iki šiol yra nepralaimėjęs – jis iškovojo tris pergales iš trijų galimų.
