T. Strolia 50 km lenktynėse buvo aplenktas ratu ir pasitraukė iš varžybų

Šeštadienį vykusiose vyrų 50 km bendro starto lenktynėse klasikiniu stiliumi finišo pasiekti jam nepavyko. 30-metis lietuvis trasoje įveikė tris ratus – kiek daugiau nei 20 kilometrų, tačiau buvo ratu aplenktas lenktynių lyderių norvegų ir, pagal taisykles, turėjo pasitraukti iš varžybų.
Tuo metu T. Strolia rikiavosi 59-oje vietoje. Tai buvo penktasis T. Strolios startas šiose olimpinėse žaidynėse ir paskutinis lietuvių kovinis pasirodymas varžybų trasose.
Sekmadienį Lietuvos sportininkai dalyvaus iškilmingoje žaidynių uždarymo ceremonijoje, kurioje šalies vėliavą neš Modestas Vaičiulis ir Meda Variakojytė.