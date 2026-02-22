Emocijos prasiveržė: apie švilpimą paklaustas D. Dirkstys nesirinko žodžių

Pats kovotojas vėliau pripažino, kad tokia reakcija jam – ne naujiena ir jokios įtakos nedaro. Panaši situacija D. Dirksčiui susiklostė ir sausio pabaigoje Vilniuje. Vis dėlto spaudos konferencijoje sportininkas aiškiai parodė, kad tribūnų nuomonė jam nėra svarbi.
Spaudos konferencijoje sportininkas prisipažino to nesureikšminantis, į klausimą apie švilpimą atsakė necenzūrine leksika. „P...ui“, – D. Dirkstys.
Pati kova su M. Zaplitnii, anot D. Dirksčio, buvo sunkiausia jo akistata UTMA organizacijoje.
„UTMA 17“ užfiksuotas aistringas D. Dirksčio ir O. Pikul bučinys
Lietuvis teigė gerai išanalizavęs varžovo ankstesnius pasirodymus ir supratęs, kad lengvo vakaro nebus. Pradžioje jis matė galimybę užbaigti kovą anksčiau, tačiau moldavas atsilaikė.
„Tai buvo stipriausias varžovas, su kuriuo esu kovojęs UTMA. Jis turi patirties, tvirtą galvą, nebuvo paprasta jį paguldyti“, – kalbėjo klaipėdietis.
Didelio dėmesio sulaukė ir D. Dirksčio pasirodymas prieš kovą. Į ringą jis žengė lydimas muzikinio šou, o areną papildomai įkaitino jo mylimosios Oksanos Pikul pasirodymas.
Prieš pat kovą pora apsikeitė bučiniu, kuris neliko nepastebėtas kamerų. Pats sportininkas po dvikovos neslėpė emocijų, sakydamas, kad jo partnerei pasirodymas patiko, o jis pats po kovos norėjo kuo greičiau su ja pasidalinti akimirka.
Spaudos konferencijoje D. Dirksčiui teko atsakyti ir į klausimus apie netrukus vyksiančią Igno Pauliukevičiaus ir Sergejaus Maslobojevo kovą.
Kovotojas teigė palaikysiantis artimą bičiulį I. Pauliukevičių ir tikintis jo pergale. Paklaustas, ar pats ateityje norėtų stoti į ringą prieš S. Maslobojevą, D. Dirksčio atsakymas buvo tiesus – jis neatmeta tokios galimybės.
