I. Pauliukevičius apie laukiančią kovą su S. Maslobojevu: „Man tai – dar viena diena ofise“

Didžiausią ažiotažą sukėlė ne vien įtikinama Igno Pauliukevičiaus pergalė, bet ir viešai paskelbta būsima akistata su Sergejumi Maslobojevu.
Šeštą kartą UTMA organizacijoje kovojęs I. Pauliukevičius savo pasirodymą užbaigė greitai – jau pirmajame raunde nokautu nugalėjo Turkijos atstovą Faruką Bulamą.
Kova trumpam buvo sustabdyta dėl prakirsto dešiniojo lietuvio antakio, tačiau ši pertrauka veikiau sužadino, o ne pristabdė kovotoją. Sugrįžęs į ringą jis akivaizdžiai padidino tempą ir, likus vos keliolikai sekundžių iki raundo pabaigos, galinga smūgių serija privertė varžovą kapituliuoti.
I. Sargiūnas po pergalės – apie užkeiktą turnyrą ir blogą aurą: „Tai labai svarbi pergalė“
Po kovos paaiškėjo, kad I. Pauliukevičiui buvo prireikę trijų siūlių, tačiau pats sportininkas į tai žiūrėjo ramiai.
„Tik taip man gali kažką padaryti – nelegaliai“, – spaudos konferencijoje teigė jis, pabrėždamas, kad rimtesnės žalos varžovai jam padaryti nesugeba.
Didžiausias vakaro siurprizas laukė vėliau – į ringą žengė Sergejus Maslobojevas, o jų akistata tapo oficialiu balandžio 18 dieną įvyksiančios kovos anonsu. Pats I. Pauliukevičius šį iššūkį vertina be patoso.
„Man tai – dar viena diena ofise. Išeisiu ir dirbsiu savo darbą“, – sakė jis. Kalbėdamas apie būsimą susitikimą su vienu tituluočiausių Lietuvos kovotojų, I. Pauliukevičius neneigė varžovo pasiekimų, tačiau akcentavo savo kelią.
Susiję straipsniai
„Jis sportuoja daugiau nei dvidešimt metų, aš – ketverius. Ir vis tiek parodysiu, kad galiu su juo konkuruoti“, – tvirtino 23-ejų kovotojas.
Šįkart I. Pauliukevičius ringe pasirodė be savo trenerio Igno Baryso, tačiau strateginis pasiruošimas nenutrūko. Pasak sportininko, nurodymai buvo derinami nuotoliniu būdu.
„Treneris buvo telefone, padėjo mane nuraminti. Kampe buvęs Deividas Žamba palaikė ryšį visos kovos metu“, – pasakojo jis.
Paklaustas apie būsimos kovos svarbą, I. Pauliukevičius liko ištikimas savo požiūriui.
„Visos mano kovos yra didelės. Kova yra kova. Maslobojevas tiesiog stovi mano kelyje link svajonės“, – reziumavo jis.
Ignas PauliukevičiusSergejus Maslobojevaskikboksas
Rodyti daugiau žymių