Lietuvos plaukimo čempionate – pavasarinis rekordų lietus

Pirmąjį vakarą paaiškės 50 m laisvu stiliumi, 200 m laisvu stiliumi, 200 m nugara, 100 m nugara, 200 m krūtine, 50 m peteliške ir 1500 m laisvu stiliumi rungčių čempionai ir prizininkai.
Dienos varžybas uždarys mišri estafetė 4 po 100 m kompleksiniu būdu.
Lietuvos plaukikams tradiciškai konkurenciją sudaro ir sportininkai iš kitų Europos valstybių: Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Estijos ir Šveicarijos. Iš viso varžybose dalyvauja per 440 dalyvių.
Svarbiausias šalies plaukimo varžybas jau antrus metus iš eilės transliuoja LRT.lt ir LRT Plius platformos.
„ADMITA“ Lietuvos plaukimo čempionatą taip pat transliuoja ir asociacijos „LTU Aquatics“ draugai „Eurovision Sport“.
Vyrų 50 m plaukimo laisvu stiliumi A finale Lietuvos čempiono titulą antrus metus iš eilės šioje rungtyje iškovojo kaunietis Tajus Juška. Kauno plaukimo mokyklos auklėtinis distanciją įveikė per 22,84 sek. ir tik 0,04 sek. pranoko olimpietį Andrių Šidlauską (Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“). Bronzą iškovojo Panevėžio „Žemynos“ atstovas Kristupas Trepočka (22,92 sek.).
Moterų 200 m plaukimo laisvu stiliumi A finale Ieva Jurkūnaitė pagerino šalies moterų rekordą.
Kauno plaukimo mokyklos auklėtinė užfiksavo 1 min. 58,62 sek. rezultatą ir įsirašė savo vardą tarp Lietuvos moterų plaukimo rekordininkių. I. Jurkūnaitės parodytas laikas kartu yra naujas šalies merginų iki 17 metų rekordas.
Šioje rungtyje ankstesni šalies moterų ir merginų iki 17 metų rekordai priklausė Sylviai Statkevičius (1 min. 59,13 sek.). Sidabras finale atiteko Ievai Nainytei (2 min. 2,10 sek.), bronza – Ievai Visockaitei (2 min. 3,07 sek.).
Vyrų 200 m nugara rungtyje šalies čempiono titulą iškovojo Dominik Grudinskij. Sostinės sporto centro auklėtinis distanciją įveikė per 1 min. 59,96 sek. ir pranoko latvį Nikolass Deicmans (2 min. 1,18 sek.). Sidabro medalis atiteko Arminui Murėnui (2 min. 1,35 sek.) iš Panevėžio „Žemynos“, bronzą pelnė kaunietis Kajus Stankevičius (2 min. 3,34 sek.).
Šiaulietė Emilija Pociūtė pranoko šalies moterų rekordą 100 m nugara A finale. Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ auklėtinė užfiksavo 1 min. 1,41 sek. rezultatą ir pagerino ankstesnį Justine Elizabeth Murdock priklausiusį pasiekimą (1 min. 1,59 sek.).
Šiaulietė taip pat įvykdė ir Europos čempionato normatyvą (1 min. 1,63 sek.).
Sidabras finale atiteko Elektrėnų sporto centro plaukikei Glorijai Korsakaitei (1 min. 5,69 sek.), bronza – Augustei Jakštaitei (1 min. 6,56 sek.) iš Panevėžio „Žemynos“.
Vyrų 200 m plaukimo krūtine A finale šalies čempionu tapo Domas Vilimas. Panevėžio „Žemynos“ atstovas distanciją įveikė per 2 min. 15,68 sek. Vicečempiono titulą čia iškovojo Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro plaukikas Herkus Andronatij (2 min. 16,17 sek.). Bronza atiteko kauniečiui Deividui Timinskui (2 min. 18,01 sek.).
Dar vienas šalies moterų rekordas ketvirtadienio vakarą buvo pagerintas 50 m peteliške rungtyje, kai Sostinės sporto centro auklėtinė Smiltė Plytnykaitė atnaujino sau priklausiusį pasiekimą (26,64 sek.).
Plaukikė iš Nemenčinės nuotolį finale įveikė per 26,51 sek.
Sidabrą finale iškovojo jos komandos draugė Barbora Mileišytė (26,72 sek.), bronzą – Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro plaukikė Kotryna Paradnikaitė (27,64 sek.).
Vyrų 1500 m laisvu stiliumi rungties Lietuvos čempionu tapo Kostas Vaičiūnas. Panevėžio „Žemynai“ atstovaujantis sportininkas finišavo per 16 min. 20,39 sek. Sidabro medalį pelnė kaunietis Vilius Zablockis (16 min. 57,36 sek.), o bronzą – klaipėdietis Giedrius Cirtautas (17 min. 8,45 sek.).
Analogiškoje moterų rungtyje nugalėjo Kornelija Jankovičiūtė (Ignalinos RŠSPC). Distanciją ji įveikė per 18 min. 10,95 sek. Antrąją vietą užėmė Otilija Petrauskaitė (18 min. 36,55 sek.), trečia buvo Ema Jakštonytė (18 min. 44,75 sek.).
Finalinius vakaro plaukimus užbaigė mišri estafetė 4 po 100 m kompleksiniu būdu. Šalies čempionais šioje rungtyje tapo Sostinės sporto centro plaukikai. Mykolas Tuskenis, Smiltė Plytnykaitė, Aronas Dailyda ir Barbora Mileišytė finišavo per 3 min. 54,81 sek.
Sidabro medalius šioje rungtyje iškovojo Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro plaukikai (Mantas Kaušpėdas, Herkus Andronatij, Kotryna Paradnikaitė, Justė Liekytė), bronzos – Panevėžio „Žemynos“ auklėtiniai (Arminas Murėnas, Rugilė Abračinskaitė, Kristupas Trepočka, Vytė Gelažytė).