Po nužudymą pateisinančio trenerės komentaro – griežta sporto klubo reakcija

2026 m. balandžio 23 d. 20:49
Paramediko Manto Sadausko nužudymas suvirpino beveik visos Lietuvos širdis, tačiau SportGates“ sporto klubo trenerė Živilė Satkutė į situaciją pažvelgė itin empatiškai. Sporto klubas, kuriame dirbo Ž. Satkutė nuo savo darbuotojos pasisakymų atsiribojo.
Įtariama, kad paramediką M. Sadauską nužudyti galėjo buvusi vyro sutuoktinė, Europos kultūrizmo čempionė Justina Gaigalaitė.
Po vienu iš įrašų „Facebook“ socialiniame tinkle buvo galima išvysti ir nužudymą pateisinantį komentarą, kurį paliko „SportGates“ sporto klubo trenerė, Lietuvos štangos spaudimo čempionė Živilė Satkutė.
„Moterys be reikalo vyrų nežudo, matyt, buvo, už ką“, – rėžė moteris.

Prakalbo J. Gaigalaitės advokatas: savo kaltės nepripažįsta

Ž. Satkutė, teigiama, dalyvavo ir pasaulio štangos spaudimo čempionate, kur 2021-aisiais užėmė 6-ąją vietą. Įvardijama, kad moteris yra daugkartinė Lietuvos rasto kėlimo bei armliftingo čempionė.
Į šią situaciją sureagavo ir „SportGates“ klubas, kuris į situaciją pažiūrėjo itin rimtai.
Susiję straipsniai
Lietuvos sporto (anti)herojai – 10 sportininkų, tapusių nusikaltėliais

Lietuvos sporto (anti)herojai – 10 sportininkų, tapusių nusikaltėliais

J. Gaigalaitės jaunystėje – įvykis, sukrėtęs Biržus: automobiliu rėžėsi į namą – šeimininkas išsigelbėjo per stebuklą

J. Gaigalaitės jaunystėje – įvykis, sukrėtęs Biržus: automobiliu rėžėsi į namą – šeimininkas išsigelbėjo per stebuklą

Žmogžudyste įtariamo V. Solkano treneris prisiminė paskutinį jų pokalbį ir susitikimą su J. Gaigalaite

Žmogžudyste įtariamo V. Solkano treneris prisiminė paskutinį jų pokalbį ir susitikimą su J. Gaigalaite

„Norime aiškiai pabrėžti, kad šie pasisakymai yra asmeninė trenerės Živilės Satkutės nuomonė, kuri neatspindi „SportGates 24/7“ vertybių, pozicijos ar požiūrio. Minėta trenerė nėra mūsų darbuotoja – ji tik nuomojasi patalpas asmeninėms treniruotėms vykdyti.
Mes griežtai nepritariame bet kokiam smurto pateisinimui ar jo normalizavimui viešoje erdvėje. Mūsų organizacijos vertybės remiasi pagarba, saugumu ir atsakomybe, todėl tokio pobūdžio pasisakymai yra nesuderinami su mūsų pozicija.
Viešai pateiktas situacijos paaiškinimas ir bandymas tai pateisinti mums neatrodo pakankamas, todėl šiuo metu klubo administracija vertina situaciją ir svarsto dėl tolimesnių veiksmų.
Dėkojame klientams už išsakytą poziciją ir pasitikėjimą. Mums svarbu išlikti skaidriems bei atsakingiems savo bendruomenės atžvilgiu“, – oficialiame pranešime pareiškė „SportGates“.
„Delfi“ teigimu, moteris vėliau išplatino pranešimą spaudai, kur teigia, kad toks komentaras buvo socialinis eksperimentas.
„Šioje situacijoje buvo atliktas socialinis eksperimentas. Po vienu įrašu paliktas komentaras: „Moterys be reikalo vyrų nežudo – matyt, buvo už ką.“ Tai buvo sąmoningai dviprasmiška frazė – nei teisinanti, nei smerkianti. Ji nebuvo nukreipta nei prieš velionį, nei prieš įtariamąją. Tikslas buvo vienas – patikrinti, kaip reaguos žmonės“, – cituojama moteris.
