Pradėtas tyrimas dėl galimų pažeidimų Lietuvos čiuožimo federacijoje

2026 m. balandžio 23 d. 14:35
Sportininkų atstovė pradėjo tyrimą dėl galimų sportininkų teisių pažeidimų Lietuvos čiuožimo federacijoje.
„Tyrimas pradėtas, atsižvelgiant į anonimiškai gautą informaciją, taip pat į oficialų pateiktą skundą bei į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją,“ – sakė sportininkų atstovė Laura Montvilaitė.
Sportininkų atstovė patikslino, kad tyrimo metu pirmiausiai yra nagrinėjama atstovo gauta informacija, įvertinama, kiek ši medžiaga yra susijusi su sportininkų teisėmis. Po to kreipiamasi į sporto šakos federaciją, prašant pateikti tyrimui reikalingą medžiagą.
„Šiuo metu nagrinėsime informacijos teikimo sportininkams bei klubams tvarkas, nacionalinių rinktinių formavimo ir atstovavimo Lietuvai kriterijų klausimus – kokie yra nustatyti kriterijai bei kaip jų laikomasi, sportininkų, jų trenerių finansavimo paskirstymo klausimus,“ – kalbėjo sportininkų atstovė.
Daugiau informacijos šiuo metu nėra atskleidžiama, sportininkų atstovė laukia Lietuvos čiuožimo federacijos atsakymų bei medžiagos ir tikisi, kad informacija bus gauta kitą savaitę.
L. Montvilaitė nurodė, kad įprastai sportininkų atstovė, atlikdama tyrimus, susipažįsta su pareiškėjų pateikta medžiaga, sporto organizacijos pateikta informacija, dažnai tenka šią informaciją pasitikslinti, todėl kai kuriais atvejais vyksta ir susitikimai, liudytojo apklausos, o tyrimo pabaigoje priimamas sprendimas, kuriuo ir konstatuojama, ar buvo, ar nebuvo sportininkų teisių pažeidimas.
