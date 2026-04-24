Antroji Lietuvos plaukimo čempionato diena pažymėta dviem nacionaliniais rekordais

Šiandien paaiškėjo 50 m krūtine, 100 m krūtine, 400 m laisvu stiliumi, 200 m laisvu stiliumi, 100 m peteliške, 50 m peteliške, 200 m nugara, 50 m nugara ir 400 m kompleksiniu būdu asmeninių rungčių prizininkai. O vakaro desertu tapo moterų ir vyrų estafetės 4 po 100 m laisvu stiliumi.
Lietuvos plaukikams tradiciškai konkurenciją sudaro ir sportininkai iš kitų Europos valstybių: Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Estijos ir Šveicarijos. Iš viso varžybose dalyvauja per 440 dalyvių.
Svarbiausias šalies plaukimo varžybas transliuoja LRT.lt ir LRT Plius platformos bei asociacijos „LTU Aquatics“ draugai „Eurovision Sport“.
Moterų 50 m plaukimo krūtine A finale greičiausia buvo Egle Salu (30,60 sek.) iš Estijos. Lietuvos čempione čia tapo olimpietė Kotryna Teterevkova (30,87 sek.). Sidabro medalis atiteko Sostinės sporto centro auklėtinei Smiltei Plytnykaitei (31,18 sek.), bronza – Rugilei Abračinskaitei (32,60 sek.) iš Panevėžio „Žemynos“.
Šalies čempionei taip pat atiteko specialus „ADMITA“ 500 Eur vertės prizas.
Vyrų 100 m plaukimo krūtine A finale čempiono titulą išlaikė panevėžietis Andrius Šidlauskas. Šiaulių plaukimo centrui „Delfinas“ atstovaujantis sportininkas distanciją įveikė per 1 min. 0,45 sek. Sidabro medalis šiame plaukime atiteko Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro auklėtiniui Herkui Andronatij (1 min. 2,54 sek.). Trečią vietą tarp lietuvių iškovojo Deividas Timinskas (1 min. 2,66 sek.) iš Kauno plaukimo mokyklos.
Įspūdingą sportinę formą čempionate toliau demonstruoja Ieva Jurkūnaitė. Kauno plaukimo mokyklos auklėtinė, vakar pagerinusi šalies moterų 200 m laisvu stiliumi rekordą, dar vieną rekordinį plaukimą užfiksavo penktadienio varžybose.
Moterų 400 m plaukimo laisvu stiliumi A finale I. Jurkūnaitė finišavo per 4 min. 15,53 ir pranoko Sylviai Statkevičius iki šių varžybų priklausiusį geriausią šalies moterų pasiekimą (4 min. 17,94 sek.).
I. Jurkūnaitė tuo pačiu atnaujino ir Lietuvos merginų iki 17 metų rekordą.
Sidabras finale, kaip vakar vykusioje 200 m distancijoje, atiteko Ievai Nainytei (4 min. 21,44 sek.), bronza – Ievai Visockaitei (2 min. 23,05 sek.).
Lietuvos čempionei taip pat atiteko ir specialus „ADMITA“ 500 Eur vertės prizas.
Vyrų 200 m laisvu stiliumi rungtyje Lietuvos čempionu tapo Kristupas Trepočka. Panevėžio „Žemynos“ komandos narys nuotolį A finale įveikė per 1 min. 47,06 sek. ir aplenkė sidabrą pelniusį kaunietį Tajų Jušką (1 min. 48,17 sek.) bei bronzą iškovojusį panevėžietį Kostą Vaičiūną (1 min. 50,12 sek.).
K. Trepočka finaliniu plaukimu įvykdė Europos čempionato normatyvą (1 min. 47,84 sek.).
Šalies čempionui taip pat atiteko 1000 Eur vertės „EMSI“ piniginis prizas.
Moterų 100 m plaukimo peteliške A finale nugalėjo estė Maari Randvali (1 min. 0,30 sek.). Šalies čempionės titulą šiame plaukime iškovojo Ugnė Marija Žiukaitė (1 min. 1,21 sek.) iš Kauno sporto mokyklos „Startas“. Sidabro medaliu pasipuošė Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro atstovė Kotryna Paradnikaitė (1 min. 1,80 sek.), bronzos – Sostinės sporto centro plaukikė Liepa Veronika Borevičiūtė (1 min. 2,46 sek.).
Vyrų 50 m plaukimo peteliške A finale greičiausias buvo ukrainietis Denys Kesil (24,38 sek.). Antras finišavo ir šalies čempiono vardą pelnė Nojus Šikorskis (24,49 sek.) iš „LTU Aquatics 19+“ komandos. Sidabro medalis atiteko Aronui Dailydai (24,77 sek.), o bronza – Tadui Praniauskui (24,87 sek.).
Šalies čempionui taip pat atiteko specialus „ADMITA“ 500 Eur vertės prizas.
Moterų 200 m plaukimo nugara A finale geriausią rezultatą pademonstravo ukrainietė Valeriia Zasko (2 min. 14,91 sek.). Iš lietuvių greičiausia buvo ir šalies čempione tapo Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ auklėtinė Emilija Pociūtė (2 min. 17,35 sek.). Antrąją vietą tarp tautiečių užėmė Elektrėnų sporto centro atstovė Glorija Korsakaitė (2 min. 24,22 sek.), trečiąją – Greta Turulytė (2 min. 25,59) iš Panevėžio „Žemynos“.
Šios rungties čempionei taip pat atiteko ir 1000 Eur vertės „EMSI“ piniginis prizas.
Vyrų 50 m plaukimo nugara A finale rekordiniu tempu finišavo Mantas Kaušpėdas.
Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro auklėtinis distanciją įveikė per 24,54 sek., aplenkė latvį Kristians Brencs (25,66 sek.) ir pakoregavo sau priklausiusį šalies vyrų rekordą. Jis iki šių varžybų buvo 24,68 sek.
Sidabras šios rungties finale atiteko „LTU Aquatics 19+“ komandos nariui Erikui Grigaičiui (25,89 sek.), bronzos medalį iškovojo Sostinės sporto centro auklėtinis Mykolas Tuskenis (26,09 sek.).
Rungties nugalėtojui taip pat atiteko specialus „ADMITA“ 500 Eur vertės prizas.
400 m plaukimo kompleksiniu būdu rungtyje nugalėjo ir šalies čempione tapo Vytė Gelažytė. Panevėžio „Žemynos“ atstovė finišavo per 5 min. 12,38 sek. ir aplenkė klaipėdietę Mariją Knašaitę (5 min. 14,96 sek.). Trečia tarp lietuvių šioje rungtyje buvo vilnietė Evita Boboriko (5 min. 20,86 sek.).
Analogiškame vyrų finale greičiausias buvo ukrainietis Heorhii Lukashev (4 min. 21,62 sek.). Čia Lietuvos čempionu tapo Kauno plaukimo mokyklos auklėtinis Vilius Keršys (4 min. 31,43 sek.). Jonas Knašas („LTU Aquatics 19+“) iškovojo sidabro medalį, finišavęs per 4 min. 36,67 sek., o bronza atiteko vilniečiui Karoliui Juškai (4 min. 48,20 sek.).
Penktadienio plaukimus užbaigė komandinės moterų ir vyrų estafetės.
Moterų 4 po 100 m laisvu stiliumi estafetėje geriausiai pasirodė Kauno plaukimo mokyklos komanda. Čia čempionėmis tapo itin greitai pirmąjį etapą suplaukusi Ieva Jurkūnaitė (54,85 sek. – tik 0,11 sek. iki Smiltei Plytnykaitei priklausančio Lietuvos rekordo), Ieva Visockaitė (57.28), Ieva Nainytė (56,47 sek.) ir Patricija Kupstaitė (59.23). Nugalėtojų laikas – 3 min. 47,83 sek.
Sidabro medalius šioje rungtyje iškovojo Sostinės sporto centro komanda (3 min. 51,03 sek.), kurią sudarė Barbora Mileišytė, Elzė Morta Daunoravičiūtė, Stela Švenčionytė ir Jorilė Balkevičiūtė.
Bronzą pelnė Kauno sporto mokyklos „Startas“ komandos narės (3 min. 59,10 sek.) – Ugnė Kalėdaitė, Karilė Ališauskaitė, Ela Dainytė ir Ieva Mumgaudytė.
Analogiškoje vyrų rungtyje nugalėtojais tapo Kristupas Trepočka (49,40 sek.), Arminas Murėnas (50,85 sek.), Arnas Augustinavičius (50,16 sek.) ir Kostas Vaičiūnas (50,46 sek.) iš Panevėžio „Žemynos“ komandos. Jie finale užfiksavo 3 min. 20,87 sek. rezultatą.
Sidabras čia atiteko Kauno plaukimo mokyklos auklėtiniams (3 min. 25,99 sek.) – Martynui Bernotui, Justui Mariničiui, Ignui Norkevičiui ir Jonui Bubniui.
Trečiąją vietą užėmė „LTU Aquatics 19+“ komandos nariai (3 min. 27,38 sek.) – Artūras Surininas, Erikas Grigaitis, Titas Štuopis ir Matas Kairys.
Šeštadienį rytinė varžybų dalis prasidės 10 val., vakarinė – nuo 17 val.
