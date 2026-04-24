Lietuvos plaukimo čempionate kovojo ir penki paraatletai

Pirmieji Lazdynų baseiną išbandė E. Matakas ir S. Žvirblis. 50 m plaukimo laisvuoju stiliumi S11 (iš dalies arba visiškai nematančių sportininkų) klasės atrankoje E. Matakas finišavo per 26,70 sek., o S. Žvirblis – 28,74 sek.
„Viskas gerai. Po truputį dėliojamės sezono planus, judame į priekį. Tai buvo dar vienas startas, dar viena gera treniruotė. Važiuojame toliau. Iš tiesų, kalbant apie laiką, kažko labai ir nesitikėjau. Dabar tiesiog norėjosi tvarkingai įveikti nuotolį, įvertinti savijautą ir pamažu tobulėti“, – sako E. Matakas.
Paralimpietis dar pridūrė, jog Lietuvos plaukimo čempionatas yra rimtos varžybos. Tiesa, norėtųsi, kad čia dalyvautų daugiau žmonių su negalia: „Tuomet galbūt turėtume galimybę dalyvauti ir finaliniuose plaukimuose, galėtume bandyti pagerinti rezultatus.“
Susiję straipsniai
E. Matakas dar kovojo ir 100 m plaukimo krūtine varžybose. Atrankoje atstumą jis įveikė per 1 min. 16,60 sek. „Gegužės pradžioje vyksime į Berlyną (Vokietija), kur vyks pasaulio taurės etapas. Dabar visas pasiruošimo dėmesys skirtas šioms varžyboms. Ten tikiuosi dar geresnių rezultatų. Noriu jausti, jog tobulėju“, – teigia E. Matakas, kurį treniruoja Ramūnas Leonas.
Pastarojoje rungtyje savo jėgas išbandė ir M. Juodišius. Judėjimo negalią turintis ir SB4 klasėje besivaržantis kaunietis nuotolį įveikė per 2 min. 55,50 sek., įvykdė Europos čempionato normatyvą bei pagerino asmeninį rekordą, pasiektą pernai Paryžiuje.
S10 klasėje besivaržanti ir dalies kojos neturinti telšiškė I. Kazlauskytė 100 m plaukimo nugara atrankoje atplaukė per 1 min. 25.17 sek., o G. Čepavičiūtė, kurią treniruoja Rasa Mažutaitienė, atstumą įveikė per 1 min. 37.06 sek.
„Tikėjausi, jog pavyks geriau pasirodyti. Dabar studijuoju ir treniruojuosi Prancūzijoje. Ten plaukiu daug geriau. Nesu patenkinta rezultatu. Smagu, jog galime dalyvauti ne tik žmonių su negalia varžybose, bet ir čia. Norėjau pasitikrinti jėgas, nes dar kitą savaitę laukia ir varžybos Paryžiuje. Matysime, kaip ten seksis“, – teigia S6 klasėje besivaržanti ir judėjimo negalią turinti Paryžiaus paralimpinių žaidynių dalyvė G. Čepavičiūtė. Antrąją čempionato dieną ji dar startavo ir 400 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje (6:40.08).
E. Matakas, G. Čepavičiūtė ir S. Žvirblis jau anksčiau buvo įvykdę normatyvus į Europos čempionatą. Dabar jų kompaniją dar papildė ne tik M. Juodišius, bet ir I. Kazlauskytė, kuri normatyvą taip pat įvykdė Lazdynų baseine. Asmenų su negalia Europos plaukimo čempionatas vyks rugsėjo 7–12 d. Turkijoje.
„Galvojau, kad bus prastesnis rezultatas. Tačiau, kai pamačiau, jog įvykdžiau normatyvą, labai apsidžiaugiau. Tiesą sakant, galvojau, jog bus blogiau, nes nelabai gerai jaučiausi prieš startą. Bet galiausiai rezultatu labai džiaugiuosi. Žinoma, pagrindinis varžybų tikslas ir buvo normatyvo įvykdymas. Pirmą kartą dalyvauju tokiame Lietuvos plaukimo čempionate. Žinoma, čia konkurencija daug didesnė, viskas daug sudėtingiau. Tačiau tikrai buvo įdomu pamatyti, kaip vyksta tokios varžybos. Žmonių su negalia varžybos vyksta truputį kitaip. Labai įdomi patirtis“, – sako Ingos Zeniauskienės treniruojama I. Kazlauskytė.
„Norisi pasidžiaugti, jog Lietuvos plaukimo čempionate gali dalyvauti ir žmonės su negalia. Svarbiausia, jie čia gali vykdyti normatyvus į aukščiausio rango varžybas. Džiaugiuosi, jog daugėja aukščiausiame lygyje besivaržančių plaukikų. Sveikinu Ievą Kazlauskytę ir Mantą Juodišių, kurie įvykdė normatyvus į rugsėjį Turkijoje vyksiantį Europos čempionatą. Žinoma, norisi pasidžiaugti visų mūsų sportininkų pasiekimais. Jie nuolat stengiasi ir atiduoda visas jėgas“, – teigia Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas, paralimpinis čempionas Mindaugas Bilius.
