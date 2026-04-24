UTMA reitinge D. Dirkstys ir toliau lenkia S. Maslobojevą

2026 m. balandžio 24 d. 20:21
Lrytas.lt
UTMA prieš vasaros pertrauką paskelbė naująjį „pound-for-pound“ reitingą, kuriame ir toliau karaliauja Dominykas Dirkstys (13–2).
Čempiono diržą turintis klaipėdietis „UTMA 19“ varžybose per dvi minutes susitvarkė su moldavu Alexandru Velenčiuku.
Į antrąją poziciją šoktelėjo kitas klaipėdietis – Sergejus Moslobojevas (4–0), kuris užtikrintai įveikė penktoje pozicijoje reitinguojamą kaunietį Igną Pauliukevičių (6–1).
„UTMA 19“ renginyje santykius tarpusavyje aiškinsis būtent D. Dirkstys ir S. Maslobojevas.
Trečioje reitingo pozicijoje įsitaisė Vitas Karosas (7–4), kuris nugalėjęs turką Cengiz Lale’ą jau trečią kartą apgynė čempiono diržą.
Ketvirtoje vietoje lieka serbas Nikola Cvetkovičius (4–0). Kovotojas ir toliau laukia varžovo, kuris jam mes iššūkį dėl čempiono diržo.
Šeštoje reitingo vietoje atsidūrė Izraelio kovotojas Ahavatas Gordonas (3–0). Reitinge debiutavęs užsienietis praėjusiame UTMA renginyje nesunkiai įveikė ispaną Andresą Vazquezą.
