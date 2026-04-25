Jaunieji Lietuvos ledo ritulininkai sukūrė stebuklą ir patiesė prancūzus

2026 m. balandžio 25 d. 19:16
Lrytas.lt
Charakterį pademonstravusi Lietuvos U18 ledo ritulio rinktinė Pasaulio jaunių ledo ritulio čempionato IB diviziono starte Taline (Estija) 3:2 (0:2, 0:0, 3:0) palaužė Prancūzijos U18 rinktinės pasipriešinimą ir iškovojo valingą pergalę.
Įvarčius Lietuvos komandai pelnė Kipras Šimonis (45:06, Edgar Viskantas), Deimantas Šulinskas (50:32, E. Viskantas, Ignas Liegus), Ignas Kaupaitis (56:25).
Lietuvos rinktinei prireikė net penkių kėlinių, kol sugebėjo palaužti prancūzų pasipriešinimą. Draugiškose rungtynėse kelios dienos iki čempionato lietuvaičiai prapylė varžovams be jokių vilčių 1:6.
Tų rungtynių tęsinys persikėlė ir pirmąsias pasaulio čempionato rungtynes, kai prancūzai jau 32 sekundę išnaudojo daugumą, o dar po pusantros minutės pirmavo 2:0.
Po tokios audringos pradžios Lietuvos jaunimas neatsigavo ir visą pirmą kėlinį kartais tik akimis stebėjo varžovų klaidinančius judesius, kurie per pirmąsias 20 minučių į vartų plotą pasiuntė net 17 metimų, kai mūsiškiai atsakė vos 3.
Antrajame kėlinyje vaizdas aikštėje pasikeitė ir lietuviai bandė lyginti žaidimą, o įvarčiais tai padaryti pavyko trečiajame kėlinyje.
Gynėjas K. Šimonis tolimu metimu sušvelnino rezultatą, D. Šulinskas prie vartų buvo pirmas ir pasiuntė ritulį į juos daugumoje, taip lygindamas rezultatą. Pergalę Lietuvos U18 rinktinei atnešė fantastiškas I. Kaupaičio šūvis į devyniukę besibaigiant rungtynėms.
Prancūzija buvo gerokai pranašesnė pagal metimus į vartų plotą, 32 prieš 18.
Geriausiu rungtynių žaidėju Lietuvos komandoje pripažintas vartininkas Dmitrijus Švecas.
Kitas rungtynes Lietuvos U18 rinktinė žais sekmadienį, 16 valandą su šeimininke, Estijos U18 rinktine.
